Emma Marrone, il nuovo album Souvenir ha già conquistato i fan. È stato anticipato dai singoli Mezzo Mondo e Iniziamo Dalla Fine e contiene 8 tracce più una bonus track e in questi giorni così la cantante sta promuovendo il suo progetto, al quale ha lavorato per lungo tempo. “Souvenir è una resa. Ho deciso di mettere giù l’elmetto e di levarmi la corazza, di non aver paura di fare le cose che voglio fare e di essere giudicata. Con questo disco ho ritrovato la voglia di fare questo mestiere”, ha raccontato a proposito del disco.

“Prima vivevo piena di pesi, io sono un po’ pesante, diciamolo. Poi il vissuto del mio ultimo anno mi ha portato a vedere le cose da un altro punto di vista, ad affrontare la vita con un’ottica più ottimista”, ha concluso Emma Marrone che pochi giorni fa è stata anche ospite di Maria De Filippi ad Amici 23. In studio, oltre a presentare Souvenir, ha ricoperto il ruolo di giudice esterno della puntata di domenica 15 ottobre.

Emma Marrone, la scoperta e finisce in lacrime

La cantante che ha iniziato la sua carriera proprio nella scuola più famosa della tv ha infatti valutato le esibizioni di alcuni allievi, tra cui anche Mew. E proprio l’esibizione della 24enne, che ha cantato “Anche fragile” di Elisa, l’ha commossa. Alla fine si è rivolta alla cantante e le ha consigliato: “Libera le tue fragilità”.

Tornando al nuovo album, in questi giorni Emma Marrone lo sto promuovendo e per tutta la settimana si è dedicata a una serie di instore a Milano, durante i quali ha incontrato i fan, scambiando con loro chiacchiere e selfie. E durante il meet di venerdì è accaduto l’inaspettato: una sorpresa più che piacevole per l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi.

Nel dettaglio, ha scoperto di essere prima in classifica FIMI con il suo Souvenir ed è scoppiata in lacrime, mentre i fan e il suo staff hanno festeggiato questo importante traguardo. Il video del momento l’ha poi pubblicato sui social la stessa Emma, con questa didascalia: “LACRIME DI GIOIA. SOLO LACRIME DI GIOIA! Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutata a realizzare questa meraviglia! Sono senza parole. Vi amo infinitamente…SOUVENIR se lo merita! Tutti lo meritiamo”.