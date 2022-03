Soleil Sorge inarrestabile dopo il GF Vip 6. Non ha vinto il reality e anzi è stata eliminata con grossa sorpresa di tutti prima della finale, ma non si può negare che sia stata la protagonista assoluta. E non a caso da quando si sono spente le luci della Casa è sempre in tv. Intanto Barbara D’Urso l’ha voluta come giudice a La Pupa e il Secchione Show.

Pochi giorni dopo la finale del GF Vip 6, riecco dunque Soleil Sorge sfoderare la sua verve e le sue risposte sempre pronte e pungenti nello studio di Italia1 con Federico Fashion Style (e Antonella Elia, da casa causa Covid). Ma la vedremo anche in un altro programma sempre Mediaset.





Soleil Sorge, “il cantante vuole lei”

Soleil Sorge sarà anche a Tiki Taka, il programma dove sarà commentata l’ultima giornata sportiva, con particolare attenzione, come sempre, al mondo del calcio. Ad annunciare la sua partecipazione alla trasmissione condotta da Piero Chiambretti sono stati gli account di SportMediaset che, infatti, hanno confermato la presenza della gieffina che affiancherà il cantante Enrico Ruggieri e Francesco Oppini.

Ma anche qualcun altro vuole Soleil Sorge. L’indiscrezione arriva dal sito DonnaPress, secondo cui Sangiovanni le avrebbe proposto di essere protagonista del suo nuovo videoclip. Il cantante lanciato da Amici ha da poco lanciato il suo ultimo singolo, Cielo Dammi La Luna, che anticipa il prossimo album di inediti, Cadere Volare, in uscita l’8 aprile.

E stando a quanto si legge sul portale, pare che il cantante che ha fatto un cambio look radicale tagliando tutti i capelli abbia fatto una proposta a Soleil Sorge “per partecipare al nuovo videoclip della sua canzone. L’ex allievo della scuola di Amici sta preparando un nuovo singolo da pubblicare sul mercato. La giovane dovrebbe interpretare una dolce ragazza ferita d’amore. A quanto pare la giovane soprattutto in questo periodo è molto richiesta, sarà la sua bellezza e il suo modo di fare che hanno fatto impazzire tutti”.

