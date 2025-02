Con all’attivo molti singoli di successo e collaborazioni con artisti di fama come Sfera Ebbasta, Madame e Irama, Rkomi, da sempre appassionato di musica, Rkomi cresce con la mamma, la nonna, le sorelle e il fratello maggiore, lascia la scuola a 17 anni e inizia a lavorare come muratore, lavapiatti e barista. Insieme al coinquilino Tedua (anche lui giovane trapper) inizia a coltivare la passione per la musica e la scrittura e avvia la sua carriera.

Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo Conti

Chi è Rkomi: anni, altezza, peso, come si chiama, fidanzata

Il brano Dasein Sollen pubblicato sul suo canale Youtube riscuote un notevole successo e pubblica il suo primo EP con la Digital Distribution. Apre i concerti del cantante Calcutta e collabora con artisti come Shablo e Marracash, che gli fanno firmare un contratto. Poi è la volta del disco d’oro, dove compaiono anche dei brani scritti da Jovanotti ed Elisa.





Rkomi ha partecipato al Festival di Sanremo con il singolo “Insuperabile”, estratto dalla riedizione del terzo album in studio Taxi Driver e torna nel 2025 per l’edizione di Carlo Conti con “Il ritmo delle cose”.

Clicca su Successiva per tutte le informazioni e curiosità su Rkomy