Della vita privata di Zucchero Fornaciari non si sa molto. Il cantante si è sposato due volte. La prima volta con Angela Figliè, con la quale ha avuto Alice e Irene, poi con Francesca Mozer, dal quale nel 1999 ha avuto il figlio Blue. Francesca Mozer ha lavorato per molti anni all’estero. Parla ben cinque lingue e, a quanto si legge sul suo profilo Instagram, la donna gestisce un club dal nome L’eco del mare, che si trova a Lerici, in Liguria.

In occasione del suo 68esimo compleanno 25 settembre Zucchero ha festeggiato insieme alla sua famiglia e ai suoi tre figli, Alice, Irene e Adelmo Blue e si è anche mostrato sui social insieme ai suoi figli. Una rara foto che in breve ha fatto il giro del web.“Grazie a tutti per i vostri auguri affettuosi da Zucchero & the Family Blues”, ha scritto il cantante a corredo della foto di famiglia.

Chi sono i figli di Zucchero: Alice, Irene e Blue Fornaciari

L’artista, che nel corso della sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, non ha nessuna intenzione di appendere la chitarra al chiodo ma è anche legatissimo alla famiglia. Come papà Adelmo, questo il nome all’anagrafe del grande Zucchero Fornaciari, Irene è una famosa cantautrice e polistrumentista. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2009 nella categoria “Nuove proposte” ma ha raggiunge la notorietà nel 2010 partecipando, insieme ai Nomadi, nella categoria “Artisti” con il brano Il mondo piange.

L’artista ha raccontato di aver “respirato musica” fin dalla più tenera età, grazie al papà, che suonava e cantava in casa prima che i suoi genitori si separassero. Nonostante la separazione dei genitori, avvenuta quando Irene aveva solo sei anni, le due figlie di Zucchero sono rimaste molto legate al padre. Irene Fornaciari è nata il 24 dicembre 1983 ed è la secondogenita del cantante.

Classe 1981, Alice Fornaciari è invece la prima figlia nata dal matrimonio tra Zucchero e Angela Figliè. Alice Fornaciari è oggi una creatrice e disegnatrice di gioielli. In una intervista ha anche dichiarato: “Tutti i gioielli li disegno io, utilizzando alluminio, ottone e perline. È sempre stata la mia passione”. Adelmo Blue Fornaciari è più piccolo di casa Fornaciari ed è nato nel 1999. È laureato in legge alla Luiss e ha ereditato da sua madre la grande passione per il mare.