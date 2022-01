“Lì non mi vogliono”. Pupo, la rivelazione del cantante solleva un polverone: “Trattato come un criminale”

“Ho fatto tanti errori nella mia vita – raccontava Pupo -. Li ho tutti pagati, ma sono una persona affidabile, onesta. Non so cosa potrà succedermi, ma se il finale è questo, io farei tutto quello che ho fatto. Il denaro è importante quando serve a difendere la tua dignità, mentre è maledetto quando si usa per umiliare gli altri”. Così il cantante si raccontava nel corso di un’intervista a Domenica In qualche tempo fa. Un’intervista nella quale aveva parlato anche della malattia di Mamma Irene.



“È caduta in un’aspettata demenza senile, una forma di Alzheimer che l’ha fatta cadere in un’altra dimensione. L’ho sentita stamattina, il suo nuovo mondo è virato nella leggerezza dell’amore. Non so cosa ci sia nella sua testa, ma quando mi vede è come vedesse un raggio di sole, si legge nella sua faccia la gioia”. Un dolore per Pupo che oggi è tornato a parlare di un episodio surreale che l’ha colpito. Qualcosa che c’entra con l’Ucraina.



Pupo infatti è stato inserito nella ormai famosa lista nera. Questa blacklist contiene tutti i nomi di coloro che sono ritenuti dei criminali e degli indesiderati nel Paese. Pare che tale decisione sia stata presa poiché lo scorso anno ha preso parte al Festival russo della canzone di a Yalta, in Crimea. Il commento del cantante è arrivato nelle ore scorse dalla sua pagina social.







Scrive Pupo: “Peccato! Io comunque non mi fermerò. Continuerò a portare la mia musica in giro per il mondo. Dalla Russia all’Australia ed ovunque mi sarà data la libertà di cantare le mie innocue canzoni”. Messaggio immediatamente sommerso dai commenti dei fan. “Ma come !!!! Tu un criminale , ma dai neanche un bambino ci crederebbe , sei troppo innoquo,non devi mai mollare siamo tutti con te !!!!!!”.



E ancora: “Purtroppo essere amico di una nazione che sotto Putin è diventata uno stato canaglia ha questi ovvi costi. Devi pensare, Pupo, che la polizia politica ucraina sotto il fantoccio di Putin Yanukovic sparava alla gente per strada. Stessa cosa avviene ora nel silenzio in Kazakistan e Uzbekistan”. E ancora: “Determinare la tua posizione civile, nonostante l’opinione opposta degli altri , è un atto di una persona molto coraggiosa! Non ho mai dubitato di te. Ho sempre saputo che sei un bravo musicista e una persona meravigliosa! Yalta ti ama e ti aspetta in qualsiasi momento del giorno o della notte!))”.