Brutta caduta sul palco e concerto interrotto: il live attesissimo di Post Malone è finito in anticipo e anche “male”. Il cantante 27enne si stava esibendo all’Enterprise Center di St. Louis e durante “Circles” è caduto in una buca al centro del palco.

Le immagini della caduta, rimbalzate presto ovunque parlano da sole: la “botta” è stata importante, tanto che l’artista non è riuscito a rialzarsi da solo, ha dovuto attendere l’arrivo della sicurezza, e la musica è stata fermata.

Dopo la brutta caduta, infatti, Post Malone è rimasto a terra fino all’arrivo della sicurezza che l’ha subito portato nel backstage. Lì sono intervenuti i medici, mentre il pubblico aspettava quantomeno notizie. Lo show è stato inevitabilmente interrotto, ma dopo circa 20 minuti il 27enne è tornato in scena e ha chiuso frettolosamente il concerto in fretta con “Rockstar” e “Cooped Up”.

Veniamo così all’infortunio. Inizialmente sui social si parlava di costole rotte, ma il manager dell’artista ha fatto sapere che “Post Malone non si è proprio rotto tre costole. Abbiamo fatto i raggi X in ospedale dopo il concerto e i medici hanno dichiarato che è stata una contusione alle costole”. Poi sono arrivate le scuse al pubblico di St Louis direttamente dal cantante.

Post Malone took a fall on stage and cracked 3 ribs. Medics took him away, but he still managed to return to the stage and finish the show. pic.twitter.com/goAx40GfxU