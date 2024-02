Annalisa è tra gli artisti in gara a Sanremo 2024. La cantante di Savona, che al Festival ha portato il brano ‘Sinceramente’, è finita subito in classifica. Quella della sala stampa, uscita come di consueto dopo tutte le esibizioni della prima serata. E contrariamente a quanto accaduto nella scorse edizioni, dove la classifica provvisoria mostrava i primi 10 artisti più votati, quest’anno Amadeus ha voluto ridurre ulteriormente la classifica con le sole prime 5.

Quindi primo posto per Loredana Bertè con ‘Pazza’, secondo per Angelina Mango con ‘La noia’, terzo Annalisa con ‘Sinceramente’, quarto Diodato con ‘Ti Muovi’ e quinto Mahmood con ‘Tuta Gold’. Ma tornando alla serata in sé, molti hanno notato che l’ex cantante di Amici non è scesa dalle scale dell’Ariston per salire sul palco, ma ha preferito uscire da dietro le quinte.

Leggi anche: “È successo il caos alla festa”. Sanremo 2024, lite furiosa: c’entrano Alessandra Amoroso e Annalisa





Annalisa a Sanremo 2024, il vero motivo per cui non è scesa dalle scale

Il pubblico si è scatenato per questo dettaglio e ancora una volta in molti hanno cominciato a chiedersi se Annalisa sia incinta: aveva paura di inciampare scendendo le scale e dunque non ha voluto rischiare, ci si è chiesto? Il gossip sulla sua presunta gravidanza ha fatto subito il giro di siti, social e giornali e ora si scopre la verità. E dalla diretta interessata.

Annalisa ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera in cui svela anche il vero motivo per cui ha preferito entrare sul palco da un ingresso diverso dal solito. Nessuna dolce attesa, la cantante ha smentito subito questo rumor: “Incinta? Addirittura? No, non sono incinta. Questa roba raga, quando sarò incinta, sarò io a dirla ovviamente“.

La vera ragione? La paura dopo essere caduta dalle scale un anno fa: “Non ho fatto le scale perché esattamente un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un‘esperienza bellissima – ha raccontato la cantante di Sanremo 2024 – Neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice”.