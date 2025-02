Fedez ha finalmente chiarito il mistero riguardo ai suoi occhi completamente neri che non sono passati inosservati durante la sfilata sul green carpet del Festival di Sanremo 2025, che si è svolta lunedì 10 febbraio. Il rapper è stato ospite del podcast ‘Pezzi’ e ha spiegato il motivo di questo strano aspetto. Il cantante, che aveva precedentemente emozionato il pubblico con il suo brano ‘Battiti’, ha percorso il green carpet davanti al Teatro Ariston, elegante e con il bouquet di fiori tipico della kermesse sanremese in mano mostrando un dettaglio molto particolare.

Molti dei suoi fan hanno notato il suo aspetto insolito, sollevando dubbi sulla sua salute, dato che Fedez sembra non essere al meglio da un po’ di tempo. I commenti sui social riguardo ai suoi occhi non si sono fatti attendere, con alcuni che si chiedevano se fosse un effetto ottico dovuto all’illuminazione o se fosse un dettaglio stilistico voluto.

“Ma che gli succede?”. Prima Festival, esce Fedez e il pubblico resta impietrito: “I suoi occhi…”





Fedez spiega il perché degli occhi neri a Sanremo 2025

Intervenuto nel podcast ‘Pezzi’, il rapper ha rivelato la causa di questo aspetto particolare. “Gli occhi sono a posto. Ieri avevo le lenti. Quando si fanno le prove generali bisogna vestirsi in un certo modo, non proprio come ci si presenterà la sera, ma in modo da registrare eventuali problemi. Così ho provato l’esibizione con le lenti, ma poi ho dimenticato il portalenti, quindi non sono riuscito a toglierle prima di fare il green carpet”, ha spiegato, aggiungendo che i suoi occhi sembravano completamente neri, come se la pupilla avesse invaso l’intero iride.

Inoltre ha aggiunto: “Nella canzone dico ‘dentro i miei occhi guerra dei mondi’ e mi è venuta l’idea di mettere le lenti a contatto, che non avevo mai messo in vita mia. In realtà ho anche altre lenti che coprono completamente il bulbo oculare, ma metterle è troppo complicato”.

Anche il giornalista Dondoni, ospite a La Volta Buona, ha parlato degli occhi di Fedez: “Esistono due tipi di lenti a contatto corneali. Una copre solo la pupilla, l’altra invece l’occhio intero. Poiché nella canzone Fedez racconta di un uomo che assume medicine per superare la depressione, la sua figura è quella di un uomo sotto effetti farmacologici, che viene enfatizzata dall’utilizzo della lente a contatto nera. La cosa è anche ispirata al film ‘Venom’. Non è che si senta un supereroe, anzi, è l’opposto. Non ti senti un eroe quando hai bisogno di medicinali per affrontare la depressione. Vengono anche citati nella canzone. L’idea di fondo è questa”.

Fedez ha condiviso anche qualche riflessione sulla voce che era circolata circa la sua rinuncia al festival: “Non ho mai detto a nessuno che avrei rinunciato a Sanremo, però non nego che ho attraversato dei momenti molto intensi. Non che abbia pensato di abbandonare, ma ad un certo punto ho pensato che, in un altro periodo della mia vita, avrei semplicemente chiuso me stesso in casa e mi sarei lasciato andare all’autodistruzione. Ma poi mi sono detto: cerchiamo di tirare fuori il meglio dalle situazioni negative e quindi devo affrontare questa cosa, perché, nel bene o nel male, se riesco a superarla, posso trarne qualcosa di positivo da tutto ‘sto schifo che è successo”.