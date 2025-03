Brutta notizia per il noto cantante italiano, che nella mattinata del 28 marzo è tornato attivo sui social rivelando di aver avuto grossi problemi di salute. L’artista è stato infatti operato al cuore, ma poi c’è stato anche un ulteriore imprevisto, dato che è finito per giorni in coma.

Il cantante ha esordito così, parlando del fatto che sia stato operato al cuore e che purtroppo abbia dovuto fare i conti col coma: “Sono stato sedato per l’intervento il 19/03 alle ore otto ed ero convinto che, al mio risveglio avrei ricevuto il conforto e i pensierini dei miei figli. Invece mi sono risvegliato 4 giorni dopo perché per un problema serio hanno deciso di tenermi in coma farmacologico per qualche giorno e mi sono risvegliato, chiedendo della festa del papà, ma era ben passata”.

Cantante operato al cuore, finisce in coma: l’annuncio choc dell’artista

L’intervento ha riguardato Omar Pedrini, il cantautore e chitarrista ex leader dei Timoria, che poi ha aggiunto: “Allora ho chiesto lumi sui giorni che avevo perso tipo il risultato dell’Italia, dei funerali del Dandy della mia famiglia bolognese @skiantosofficial e già che c’ero del compleanno di @io_berenice e ovviamente di quando sarei tornato su in camerata. Ebbene, oggi il grande giorno è arrivato e da qua in poi sarà solo riabilitazione per rimettermi presto e bene in forma. E sono in tempo per vedere il mio ‘povero’ Brescia e la mia grande @ducaticorse”.

Infine, Pedrini ha concluso scrivendo sui social che “dai telegiornali (non riesco ancora a leggere scusatemi) vedo che la situazione internazionale è sempre peggiore, l’uomo è cattivo e per fortuna @papa_francesco_real è uscito dall’ospedale. Prego. E no, non mi chiuderò in bagno lo giuro. Ora potete chiamarmi .. Comar“.

Il sito Leggo ha ricordato che Omar Pedrini ha avuto seri problemi al cuore sin dal 2004, quando ebbe un aneurisma all’aorta. Successivamente ha avuto 6 operazioni cardiache e l’anno scorso i medici gli hanno detto che avrebbe dovuto operarsi di nuovo e che avrebbe dovuto non sforzarsi troppo nelle sue attività professionali.