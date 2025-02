Lo aveva annunciato qualche giorno fa e ora è tornata a comunicare con i suoi fan, rivelando di essersi finalmente sottoposta ad un intervento chirurgico che aspettava da tempo. La famosa italiana ha pubblicato diverse foto dall’ospedale, dove i medici le hanno effettuato questa operazione particolare che aveva suscitato anche dubbi e perplessità in alcune persone.

La famosa italiana ha dunque fatto questo intervento, che le ha permesso di mettersi alle spalle una sua difficoltà personale. Lei aveva affermato poco tempo fa: “Nonostante io non ne abbia mai parlato, per me è una cosa molto importante. Uno dei miei più grandi rimpianti è che la mia prima volta è successo tutto con troppa superficialità e questo è qualcosa che non riesco a perdonarmi”.

La famosa italiana sottoposta ad un intervento: “Finalmente ce l’ho fatta”

Nella didascalia che ha accompagnato le immagini dalla struttura sanitaria, l’influencer Michelle Comi ha annunciato: “Intervento andato, sono tornata v3rgine! Grazie del supporto a tutti!”. In passato aveva ancora detto che “me ne pento perché avrei voluto un qualcosa di speciale, di unico”, riferendosi al suo primo rapporto in assoluto. E ora, grazie alla vaginoplastica, sarebbe ritornata vergine.

Comi, come ricordato dal sito Leggo, aveva preannunciato l’operazione in questo modo: “Ho deciso di sottopormi a una vaginoplastica. Sono consapevole che si tratti di un intervento molto delicato, sono consapevole dei rischi che questo intervento possa comportare. La chirurgia che voi spesso demonizzate in questo caso può aiutarmi a superare questo dolore”.

Sul sito My Personal Trainer è spiegato che “la vaginoplastica è l’operazione chirurgica per la costruzione, la ricostruzione o il ringiovanimento della vagina. Dopo l’intervento è previsto il ricovero in ospedale. La durata del ricovero può oscillare da poche ore a qualche giorno. Il recupero totale richiede circa 3 mesi”.