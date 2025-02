Noemi, cantante di professione, inconfondibile con quel timbro di voce avvolgente e quella chioma ‘rosso chiaro – quasi carota’ . Il pubblico l’ha conosciuta nel 2009 grazie al talent show X-Factor, dove una timida Noemi ha mosso i primi passi nel mondo della musica. Da allora sono passati tanti anni e Noemi, come chiunque altro, è cambiata tantissimo.

Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo Conti

Chi è Noemi: anni, altezza, peso, il vero nome, marito, chili persi, figli

Il secondo posto a X-Factor è stata una vittoria, perché rispetto al vincitore Matteo Beccuci, risultò la cantante di maggior successo, firmando successivamente un contratto con l’etichetta discografica Sony Music. Ha partecipato a sei Festival di Sanremo: nel 2010 con Per tutta la vita, vincitore di un Sanremo Hit Award, nel 2012 con Sono solo parole, classificandosi al terzo posto, nel 2014 con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole, che le hanno fruttato un Telegatto di Sanremo Social, nel 2016 con il brano La borsa di una donna, nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi e nel 2021 con Glicine.





Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Noemi (qui il suo profilo Instagram) ha infatti messo in bacheca cinque Wind Music Awards, cinque Premi Roma Videoclip, due Premi Lunezia, un Premio TV – Premio regia televisiva e un Nastro d’argento Speciale per l’interpretazione della canzone Domani è un altro giorno. Nella copertina di Vanity Fair uscita il 23 febbraio 2021 Noemi si mostra in tutta la sua forza e bellezza.

Clicca su Successiva per tutte le informazioni e curiosità su Noemi