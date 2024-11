La morte della cantante avvenuta il 19 novembre, ha suscitato grande attenzione con l’emergere di nuovi dettagli sulle circostanze della sua scomparsa. Inizialmente si era pensato che la causa del decesso fosse un attacco epilettico, ma recenti indagini hanno rivelato elementi inquietanti che suggeriscono un coinvolgimento di droga e delle forze dell’ordine. La morte della cantante ha sconvolto i suoi fan e i colleghi, che hanno espresso il loro dolore sui social media. Il suo manager ha scritto un commovente messaggio, definendo la sua morte “l’annuncio più difficile della mia vita”.

L’artista 28enne si era messa in contatto con un agente di polizia, identificato come B.K., tramite una piattaforma di social media. Dopo aver scambiato alcuni messaggi, i due avevano deciso di incontrarsi, e la cantante si era recata nella sua casa, dove aveva incontrato anche il compagno di stanza di B.K., un altro agente di polizia di nome A.Z. La serata trascorsa insieme è stata caratterizzata dall’uso di droghe, come confermato dalle dichiarazioni dei due agenti di polizia.

Leggi anche: Sinner si blocca per l’emozione in conferenza stampa, la reazione da applausi di Berrettini





Morta la cantante Duygu Kiraz, aveva 28 anni

Il mattino seguente la cantante ha cominciato a sentirsi male, e B.K. ha notato che la cantante aveva difficoltà a respirare. Preoccupato, l’agente ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Nonostante gli sforzi dei medici, la cantante è stata dichiarata morta sul posto. Secondo quanto emerso dalle indagini, BK ha ammesso durante l’interrogatorio di aver consumato droghe con la donna prima di andare a dormire. Il fatto è avvenuto in un appartamento situato nel quartiere Bayrampaşa di Istanbul.La vittima era la cantante turca Duygu Kiraz.

AZ, invece, ha dichiarato di essere rimasto nella sua stanza durante tutta la notte. Dopo la morte di Duygu Kiraz, i due agenti di polizia sono stati arrestati e interrogati dalle autorità, ma successivamente sono stati rilasciati sotto controllo giudiziario. Le indagini sul caso sono ancora in corso, e l’ufficio del Procuratore capo di Istanbul sta cercando di chiarire tutti i dettagli della tragedia.

La Film-San Foundation, un’organizzazione artistica di cui Kiraz faceva parte, ha rilasciato una dichiarazione esprimendo le proprie condoglianze. L’ufficio del Procuratore Capo di Istanbul ha avviato un’inchiesta per determinare la causa del decesso e se ci siano state altre responsabilità nella morte della cantante di 28 anni. La vicenda, con le sue implicazioni sul ruolo delle forze dell’ordine, continua a suscitare interrogativi e preoccupazione in tutta la Turchia. La tragedia della morte di Duygu Kiraz rimane un caso complesso e doloroso, con nuove rivelazioni che potrebbero continuare a emergere nelle prossime settimane.