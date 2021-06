Su Marco Castoldi, in arte di Morgan, si è sempre scritto moltissimo. Personaggio divisivo e coraggioso dello scenario vip italiano. Sempre controcorrente, anche quando andarci risultava controproducente. Definito da molti come un personaggio ‘insopportabile’. Nella sua professione, la musica, ha da sempre avuto un talento innegabile.

Tra le mille e più esperienze di Morgan, figura quella di giudice nel talent di Maria De Filippi, Amici. La sua unica stagione da coach del serale non l’ha mai dimenticata. Una utente ha infatti chiesto al cantante dei Bluvertigo, su Instagram, se avesse un pensiero per il suo ex allievo (in quel momento ancora in coma).

Così, Morgan, dopo aver ricevuto con grande dolore la notizia ha dichiarato: “Mi strazia questa cosa. Ho ripercorso la musica fatta insieme, Baglioni, i Beatles, i Pink Floyd, mi spezza il cuore, sto pregando perché Dio lo risparmi. Vorrei andare a trovarlo, qualcuno può procurarmi il numero di suo papà? Mi farebbe un favore, grazie! Andrò a Bologna!”





Poi, dopo essere venuto al corrente della dipartita del 28enne Michele Merlo, che ricordiamo essere stato colpito da leucemia fulminante, con conseguente emorragia cerebrale, gli ha dedicato altre dolcissime e nostalgiche parole. Così come lui tanti altri vip italiani, che ancora in queste ore lo ricordano condividendo episodi vissuti assieme o anche solo l’unica volta in cui hanno incrociato la sua strada.

Le parole di Morgan su Michele Merlo: “Il mio pensiero va ai genitori di Mike e Michele Merlo, che abbraccio e sento disperatamente. Michele mi disse ‘sei come mio padre perché mi hai fatto amare Pierangelo Bertoli’. Facciamolo, gli dissi, che canzone vuoi fare? Mi rispose ‘A muso duro’…”.