Michele Merlo è morto il 6 giugno 2021, a poche ore dal ricovero per un’emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante. Pochi giorni prima di essere ricoverato, Michele era stato respinto al pronto soccorso dove si era recato lamentando febbre, mal di gola e mal di testa.

“Pur portato Amici nel cuore e riconoscendo che gli aveva dato popolarità, ci era rimasto male per l’eliminazione. Allo stesso moto aveva sofferto per essere stato eliminato X Factor e perché lo avevano sistemato due volte dalle selezioni per il Festival di Sanremo. Le esclusioni gli avevano provocato crisi d’ansia e attacchi di panico. Ma non mollava”.

“Era il nostro unico figlio e per me e mia moglie Katia non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da quaranta anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda”, Incredibile il dolore provato di fronte a una scomparsa tanto prematura, impensabile davvero per un qualsiasi genitore.





Domenico Merlo ha raccontato alcune retroscena della carriera di Michele. A partire dalla sua gratitudine per Maria De Filippi, e l’attaccamento a Emma, ​​che ad “Amici” era stata la sua coach. “E’ stata come una sorella, ‘il mio cuore si è spezzato in mille pezzi’ – dice -. C’è stata una visita privata, lei gli ha teneramente portato un mazzo di rose alla camera ardente”.

Se l’esperienza ad “Amici”, nonostante l’eliminazione, era stata stata positiva, erano state foriere di delusioni e non solo. “Aveva raccontata per i no a ‘X Factor’ e alle selezioni al Festival di Sanremo – il padre del cantante -. Questi no gli avevano portato delle crisi di ansia e anche attacchi di panico, ma non ha mai mollato e narrate avanti per la sua strada e i suoi sogni”