Sabato 24 giugno Madonna, 64 anni, è stata ricoverata in un ospedale di New York a causa di una seria infezione batterica e ha rinviato il suo tour mondiale 2023. Qualche giorno fa la rivista Variety ha scritto ”La popstar americana è in fase di “pieno recupero”, come comunicato dal suo manager Guy Oseary. Il tour sarebbe dovuto partire il 15 luglio prossimo da Vancouver. Secondo il New York Post, Madonna è stata trovata incosciente sabato 24 giungo ed è stata ricoverata d’urgenza in terapia intensiva e intubata.

La cantante, dopo il miglioramento delle condizioni, è stata trasferita in un reparto ordinario, poi a casa ma le sue condizioni di famiglia hanno continuato a preoccupare la famiglia e i suoi fan. “Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che l’ha portata a un ricovero di alcuni giorni in terapia intensiva”, aveva scritto in una dichiarazione postata su Instagram. La notizia aveva fatto il giro del mondo e preoccupato i suoi fan. Dopo le dimissioni, Madonna ha scritto il suo testamento e questo ovviamente ha scatenato una serie di illazioni sulle sue reali condizioni di salute.

Madonna torna sui social dopo il ricovero per l’infezione batterica

La notizia era stata data dal tabloid britannico ‘The Sun’. Poi era stata la stessa Madonna a rompere il silenzio: “Grazie per la vostra energia positiva, per le vostre preghiere e per le parole salutari e di incoraggiamento. Ho sentito tutto il vostro amore. Sono sulla via del recupero e incredibilmente grata per tutte le benedizioni nella mia vita”, ha scritto la star mondiale sui suoi canali social.

“Il mio primo pensiero quando mi sono risvegliata in ospedale è stato per i miei bambini – ha scritto ancora Madonna su Instagram -. Il mio secondo pensiero era che non avrei voluto dispiacere nessuno di coloro che hanno acquistato i biglietti per il mio tour. Non avrei voluto neanche lasciare a casa le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli scorsi mesi per creare il mio show. Odio il fatto di avere deluso qualcuno”. In queste ore Madonna è tornata sui social e ha pubblicato una foto in cui è immortalata mentre abbraccia un grosso mazzo di rose.

“Una singola rosa può essere il mio giardino. Un solo amico il mio mondo. Grazie” scrive Madonna, che nella foto posa struccata, con delle trecce al lato e indossa una giacca bianca. L’aria è sognante e sembra felice di poter tornare sui social dai suoi amati fan che in questi giorni le hanno inviato miliardi di messaggi di affetto.