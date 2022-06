Lutto per Albano Carrisi per la scomparsa di una delle musiciste pugliese che spesso ha collaborato con il cantante. Pamela Rosato è scomparsa prematuramente all’età di 42 anni. La violinista aveva lavorato in tutta Italia suonando sul palco del Festival di Sanremo e collaborando spesso con l’artista di Cellino San Marco.

Pamela Rosato è scomparsa all’età di 42 anni, compiuti appena due giorni prima. L’artista pugliese lascia il marito Stefano, la mamma Filomena, il papà Cosimo, la sorella Stefania. I funerali si sono svolti martedì 28 giugno nella chiesa di Cesanella, mentre mercoledì a Mesagne, sua città di origine, si svolgerà una seconda cerimonia e infine la tumulazione.





Lutto per Albano Carrisi, morta la violinista Pamela Rosato

Secondo quanto riportano i quotidiani locali l’artista è deceduta nella giornata di domenica 26 giugno a Senigallia, luogo in cui si era trasferita dopo essersi sposata. A strapparla via dall’affetto dei suoi cari una grave malattia. Per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute Pamela Rosato era ricoverata all’ospedale Torrette.

Una carriera ricca di successo quella di Pamela Rosato. La violinista di si era diplomata in violino al conservatorio Tito Schipa di Lecce sotto la guida del maestro Ennio Catanese poi aveva iniziato a collaborare con molte orchestre lirico-sinfoniche e con l’orchestra Terra d’Otranto ha partecipato al Festival di Sanremo. La 42enne insegnava violino nella scuola Centro Studi Musicali di Brindisi e nella scuola di musica della Fondazione Anna Milanese di Mesagne.

Lutto per Albano Carrisi – L’artista aveva collaborato con Albano Carrisi per la produzione di un video musicale, fino ad arrivare anche sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo, oltre che in varie trasmissioni televisive. “Adesso suonerai con gli angeli bellissima Pamela”, “Ho avuto l’onore e il piacere di conoscerti e apprezzarti per la persona speciale che hai dimostrato d’essere, mi dispiace tanto”, si legge sui social.

“Devo fare un annuncio”. Una voce per Padre Pio, la confessione choc di Al Bano