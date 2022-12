Lutto nella musica, cantautrice di fama mondiale si è spenta giovedì scorso a 67 anni al Headwaters Health Care Center di Orangeville, in Ontario, dopo una lunga battaglia con il cancro. Una carriera incredibile durante la quale ha collaborato con molti big della musica, da Cher a Emmylou Harris, da Anne Murray a Chet Atkins. Lei è Shirley Eikhard. Nel 1972, pubblicò il suo album di debutto, omonimo, introducendo le persone alla sua voce potente e al suo modo di scrivere.



E l’anno successivo vinse il suo primo Juno Award, come miglior artista femminile country, che avrebbe vinto di nuovo l’anno successivo. Nel 1981, Emmylou Harris registrò “Good News” di Eikhard, pubblicando in seguito anche una versione di “Maybe Tonight” di Eikhard. Durante gli anni ’80, ha combattuto sia la paura del palcoscenico che i problemi alla gola, e il suo medico le ha consigliato di smettere di esibirsi nei club a causa di un’allergia al fumo di sigaretta.

Dopo il suo album del 1987 Taking Charge per WEA Records, un periodo che in seguito avrebbe descritto come il nadir della sua vita, la sua importanza nell’industria musicale era notevolmente diminuita e aveva iniziato a perseguire un lavoro extra in background nel cinema e in televisione per mantenersi.Nel 1989, tuttavia, la marea iniziò di nuovo a cambiare per lei come cantautrice, con cantanti come Rita Coolidge e Alannah Myles che registravano canzoni di Eikhard.



Anne Murray voleva registrare “Something to Talk About” di Eikhard nel 1985, ma la canzone fu rifiutata dai suoi produttori. Nel 1991, Bonnie Raitt registrò la canzone e la pubblicò come primo singolo del suo album Luck of the Draw. Il più grande successo in classifica sia per Eikhard che per Raitt, la canzone è stata trasmessa in modo significativo per tutti gli anni ’90.



La canzone è valsa a Raitt un Grammy Award per la migliore performance vocale pop femminile nel 1991, con l’album che ha fatto guadagnare a Raitt un secondo Grammy quell’anno. La sua carriera è durata dal 1972 al 2021 e comprende 18 album completi. Eikhard ha anche cantato la sigla del film del 1976 di Stanley Kramer Il principio del domino – La vita in gioco, con Gene Hackman e Candice Bergen, così come la sigla del film The passion of Ayn Rand nel 2000.