Musica in lutto per l’omicidio del cantante. La notizia è stata confermata dal sito americano TMZ, secondo il quale il giovane sarebbe stato accoltellato mentre si trovava in prigione per un reato relativo al possesso di armi da fuoco. MoneySign Suede, all’anagrafe Jaime Brugada Valdez aveva solo 22 anni ed era conosciuto nella scena rap e trap.

MoneySign Suede si trovava presso il carcere Correctional Training Facility di Soledad, in California. I funzionari della prigione hanno detto che stanno indagando sulla morte di MoneySign Suede come omicidio. Secondo quanto riferito, il rapper (nato Jaime Brugada Valdez) sarebbe scomparso dopo che martedì sera intorno alle 21:55 è stato effettuato un conteggio dei progionieri.

MoneySign Suede, cantante ucciso in carcere in California

Le fonti hanno detto che il rapper è stato successivamente trovato morto in un’altra parte della prigione, dove i soccorritori hanno tentato di rianimarlo. Per MoneySign Suede non c’è stato niente da fare ed è stato dichiarato morto alle 22:20. Dalla sua morte, il Dipartimento penitenziario e riabilitativo della California ha annunciato che la prigione ha limitato il movimento dei prigionieri.

L’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Monterey sta ora conducendo un’indagine sulla morte del rapper MoneySign Suede, mentre il coroner della contea di Monterey sta lavorando per determinare la causa della morte. Parlando con il Los Angeles Times, l’avvocato del rapper, Nicholas Rosenberg, ha detto che gli è stato detto che il suo cliente è stato pugnalato al collo sotto la doccia.

MoneySign Suede ha dato una spinta alla sua carriera nel 2021 quando ha firmato con la Atlantic Records. L’etichetta ha pubblicato il suo album più recente Parkside Baby nel settembre del 2022. Valdez è stato rinchiuso nel carcere dopo essere stato condannato nella contea di Riverside lo scorso dicembre a scontare due anni e otto mesi con due accuse di possesso di un’arma da fuoco.