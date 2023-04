Lutto nel mondo del cinema, è morto il famoso attore Murray Melvin. L’uomo aveva 90 anni ed è deceduto per via di alcune complicazioni arrivate dopo una brutta caduta avvenuta nel dicembre scorso. Melvin era un mostro sacro del cinema e del teatro, rispettatissimo da tutti. Ad annunciarlo è Kerry Kyriacos Michael, direttore creativo di Theatro Technis. L’uomo è famoso per aver lavorato a fianco di personaggio dello spessore di Michael Caine e Stanley Kubrick. Dopo aver debuttato nel 1957 al Theatre Royal di Stratford in Macbeth , è apparso in film importanti come Alfie (1966), Barry Lyndon (1975) e Il fantasma dell’opera (2004).

Murray Melvin era nato il 10 agosto 1932 a Londra , è stato un grande personaggio del dramma televisivo di fantascienza “Torchwood”. Il suo curriculum cinematografico include HMS Defiant (1962), Sparrows Can’t Sing (1963), Kaleidoscope (1966), Smashing Time (1967), The Devils (1971), Ghost Story (1974), Joseph Andrews (1977), Ghost in the Noonday Sun (1985) and The Lost City of Z (2017).

Lungo la sua lunga e proficua strada, ha vinto il premio cinematografico BAFTA come esordiente più promettente e il premio come miglior attore al Festival di Cannes per il suo ruolo in A Taste of Honey (1961). Kerry Kyriacos l’ha ricordato così: “È con grande tristezza che devo annunciare la morte di Murray Melvin, attore, regista e archivista teatrale”.

Murray Melvin. Rest in peace, you absolute star pic.twitter.com/xJZ6j4buFP — Richard de Pesando (@depesando) April 15, 2023

It's with great sadness that I have to announce the death of Murray Melvin – actor, director and theatre archivist. pic.twitter.com/0PXn2sBbWp — Kerry Kyriacos Michael MBE (@1KerryMichael) April 15, 2023

E ancora il suo amico: “È sopravvissuto a una brutta caduta a dicembre, dalla quale non si è mai ripreso del tutto. È morto al St. Thomas’ Hospital venerdì 14 aprile, all’età di 90 anni. Era uno dei miei amici più cari e mancherà a tanti di noi che hanno avuto il privilegio di conoscerlo”. Melvin ha anche recitato nella serie spin-off di Doctor Who Torchwood, andata in onda dal 2006 al 2011.

We are all devastated to learn of the passing of Murray Melvin. Our deepest and sincerest condolences go out to all who were close to him. pic.twitter.com/4ugs50OGKL — Big Finish Insider (@bigfinish) April 15, 2023

Il creatore dello spettacolo Russell T Davies ha detto che l’attore è stato un “cattivo meraviglioso”, poi su Instagram ha scritto: “Ha vissuto un secolo che ha visto la comprensione della sua identità cambiare così profondamente, e lo ha fatto con dignità, classe e arguzia. Oh, era così saggio. Notte, Murray”.

