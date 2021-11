Lutto per la cantante Elettra Lamborghini. L’ereditiera ha annunciato sul suo profilo Instagram una bruttissima notizia e ha mostrato tutto il suo dolore e dispiacere per una perdita così improvvisa e devastante. L’artista ha pubblicato in particolare una storia sul noto social network e sicuramente tantissimi follower le avranno manifestato vicinanza in questo momento difficile. Nessuno infatti poteva immaginarsi un epilogo così drammatico. Ma purtroppo è avvenuto qualcosa di inaspettato.

Qualche settimana fa la donna ha festeggiato un importante avvenimento con Afrojack: “Felice 1° Anniversario Babbyy. Sono così orgogliosa dell’uomo che sei diventato, sei il più grande cuore del mondo”. E poi: “3 anni di AMORE, RISPETTO e pieni di DIVERTIMENTO. Sono così emozionata per il futuro. Ti amo”. Poi, per festeggiare al meglio, marito e moglie si sono regalati una seconda luna di miele. ome meta hanno scelto le Maldive, e sulle paradisiache spiagge bianche la cantante posa in bikini sfoggiando le curve strepitose.

Questo il messaggio struggente di Elettra Lamborghini: “Ho il cuore spezzato per la notizia della caduta dell’aereo di una meravigliosa donna nonché cantante di 26 anni brasiliana di grandissimo successo. La vita è imprevedibile ed è ora. Vivete ogni singolo istante della vostra vita, spesso non c’è un domani. Amate ora, vivete oggi, ridete a crepapelle, chiedete scusa. Più divento grande e più mi rendo conto che nulla vale veramente in questa vita, se non le persone che ci amano”.





Poi Elettra Lamborghini ha concluso, scrivendo: “Grazie per tanto amore, siate grati per quello che avete già. E ricordatevi sempre che c’è gente che non ha nulla”. La sua tristezza è derivata dalla morte della cantante brasiliana Marilia Mendonça, il cui aereo è precipitato. Nell’incidente sono morti anche il produttore della cantante, suo zio e i due piloti dell’aereo. Secondo la polizia, la probabile causa dell’incidente è stata una collisione con un’antenna. All’attivo aveva oltre 5 milioni di copie vendute solo in Brasile.

Marília Mendonça era una delle cantanti più amate del Brasile e aveva solo 26 anni. Cordoglio per la sua morte è stato espresso da molti personaggi famosi come il calciatore Neymar al presidente Jair Bolsonaro. “Mi rifiuto di crederci, mi rifiuto”, ha twittato il calciatore Neymar. “Sto piangendo. Penso di non poterci nemmeno credere”, ha scritto il musicista Caetano Veloso.