Bruttissimo colpo per Loredana Bertè in queste ultime ore. Una grande delusione per lei che sperava di raggiungere un nuovo traguardo importante per la sua carriera musicale, comunque ricca di soddisfazioni. Era stata lei a dichiarare di recente in più occasioni quanto ci tenesse. Invece nulla di fatto. Una sconfitta cocente. Molto delusi anche i fan della cantante, che avevano fatto un tifo scatenato per lei e ci credevano veramente.

Doccia fredda per Loredana Bertè. La cantante che all’ultima edizione del Festival di Sanremo ha vinto il Premio della Critica intitolato alla sorella Mimì con la canzone “Pazza” ha ricevuto da poco una bruttissima notizia. Lei sperava fortemente che le cose andassero diversamente. Adesso il progetto molto importante al quale aveva lavorato duramente è completamente naufragato. Non è dipeso da lei, ma così è stato deciso.

La notizia è arrivata ieri sera. Ed è una sentenza senza appello per Loredana che al momento non ha ancora commentato quanto è successo. Si tratta di una delusione doppia per lei. A causa di questo risultato Loredana si vede definitivamente chiuse le porte dell’Eurovision Song Contest 2024, che si terrà a Malmö, in Svezia. Era quella la meta finale alla quale ambiva l’artista. Un traguardo che le è sfuggito per un soffio.

Ieri sera si è svolta la finale del concorso canoro “Una voce per San Marino”. Il risultato finale è una batosta per Loredana che partecipava con lo stesso brano presentato a Sanremo e che stavolta era convinta di poter vincere la classifica generale. Invece si è dovuta accontentare del secondo posto. Sul gradino più alto si sono piazzati I Megara, band alternative rock spagnola, con la canzone 11:1. Saranno loro quindi a partecipare al festival europeo della musica in rappresentanza di San Marino.

Per Loredana Bertè poter partecipare al festival europeo della musica in Svezia rappresentava una rivincita. Loredana ha alcuni conti da regolare con il suo passato. Lo aveva dichiarato già dopo Sanremo, dove ha vinto Angelina Mango. “Arrivare seconda o terza non me ne frega molto, veramente. Prima volevo arrivare perché volevo andare in Svezia all’Eurofestival e rompere le scatole al Re Gustavo di Svezia che mi ha rotto le scatole per sei anni e al mio ex marito Bjorn Borg. Quello volevo fare, prendermi una rivincita, ma non ci sono riuscita”.