Chi è Joan Thiele, cantante al Festival di Sanremo 2025. È considerata una delle voci più interessanti del panorama della musica italiana contemporanea, grazie al suo background culturale e musicale estremamente variegato, frutto delle sue origini miste e di una vita trascorsa tra diversi continenti.

Alessandra Joan Thiele, questo il suo nome completo, è figlia di madre italiana, originaria del napoletano, e di padre svizzero-colombiano trapiantato in Canada, e ha vissuto un’infanzia itinerante. La sua crescita si è divisa tra Colombia, Canada, Caraibi, Inghilterra e il Lago di Garda, esperienze che hanno lasciato un segno profondo nella sua produzione artistica di cantautrice. Parecchio vivace, anche in termini di follower, è il profilo Instagram di Joan Thiele.





Londra è stata la città in cui ha iniziato il suo percorso musicale, ma è stato il trasferimento in Italia, a Milano, a dare il via alla sua carriera musciale e discografica. Qui ha saputo combinare le sue influenze internazionali con una identità musicale sempre più definita.

Joan Thiele ha iniziato a farsi conoscere nel 2015, quando ha pubblicato una cover del brano Hotline Bling di Drake, attirando l’attenzione del pubblico e dell’industria musicale. Il 2016 è stato invece l’anno del suo primo inedito intitolato Save Me, pubblicato da Universal Music Italia e inserito nel suo Ep di esordio, Joan Thiele. Da questo lavoro sono stati estratti altri due singoli di successo, Taxi Driver e Armenia, che hanno trovato spazio nelle programmazioni radiofoniche.

Nel 2018, la cantautrice ha pubblicato il suo primo album, Tango, anticipato dai brani Fire e Polite. Lo stesso anno, ha calcato il palco del Sziget Festival di Budapest, esibendosi sul Lightstage, confermandosi come un’artista capace di oltrepassare i confini italiani. Nel 2019, ha partecipato a un progetto tutto al femminile con Myss Keta, Elodie e Priestess, collaborando alla nuova versione di Le ragazze di Porta Venezia.

L’anno successivo, nel 2020, Joan ha lavorato con il rapper Nitro nel brano No Privacy/No Caption Needed, contenuto nell’album GarbAge, prestando la sua voce nel ritornello della seconda parte del pezzo. Nello stesso periodo, ha pubblicato il suo secondo Ep, Operazione Oro, il primo interamente in italiano, anticipato dai singoli Le vacanze, Puta e Bambina.

