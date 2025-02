Filippo Maria Fanti, conosciuto con lo pseudonimo di Irama. scopre la passione per la musica da piccolissimo. Compone la sua prima canzone a sette anni, si appassiona di cantautori italiani quali Francesco Guccini e Fabrizio De André e durante l’adolescenza si avvicina al mondo dell’hip hop, senza tuttavia partecipare a gare o concorsi. Proprio il mondo dell’hip hop gli suggerisce il nome d’arte, “Irama”, parola malese che significa “ritmo”.

Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo Conti

Nel 2016 sale sul palco di Sanremo tra le nuove proposte, con il brano ‘Cosa resterà’, incluso nel suo primo Album ‘Irama’. Nello stesso anno vince, con la stessa canzone, il Summer Festival. Prima di approdare ad Amici, su Canale 5, pubblica diversi singoli, tra il 2016 e il 2018: Tornerai da me, Non ho fatto l’università, Rolex, Per un poco di cash, Colpa tua, 2 ore, Semplice, Mi drogherò, Che ne sai, Che vuoi che sia, Un giorno in più, Un respiro.





Chi è Irama: anni, altezza, peso, fidanzata, come si chiama

Nel 2018 entra nella scuola di Amici 17 e passa al Serale con la Squadra Bianca. Dal programma esce vincitore con il 67% dei voti, ricevendo anche il premio Radio 105. Nel 2019 Irama partecipa dell’edizione 2019 del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston porta il brano “La ragazza col cuore di latta”.

Clicca su Successiva per tutte le informazioni e curiosità su Irama