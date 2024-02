Loredana Bertè, fan in rivolta. Proteste via social per il secondo posto della famosa rocker a “Una voce per San Marino”, concorso che dava accesso alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. Come tutti sanno ormai, primi si sono classificati I Megara, band spagnola. Un vero e proprio colpo di scena. Alla vigilia della manifestazione la cantante italiana era data come strafavorita. Il responso sabato 24 febbraio 2024. A caldo nessuna reazione da parte di Bertè. Ieri pomeriggio poi una dichiarazione via X e il sospetto di una “congiura” ai suoi danni. Sotto accusa le scelte della giuria.

Qualcuno ha voluto sabotare il possibile ingresso di Loredana Bertè all’Eurofestival? È la stessa cantante a lanciare questa ipotesi. Solo una battuta o c’è dell’altro? Per capire tutto bisogna fare un passo indietro e ritornare ai giorni subito dopo il Festival di Sanremo. Fu allora che la rockstar rivelò che quest’anno voleva arrivare a tutti i costi all’Eurofestival. La manifestazione si svolgerà in Svezia, paese di origine dell’ex marito di Bertè, noto tennista.

Festival di San Marino, è polemica. Per Loredana Bertè l’affetto dei fan: “Sei tu la vincitrice”

“Arrivare seconda o terza non me ne frega molto, veramente. Prima volevo arrivare perché volevo andare in Svezia all’Eurofestival e rompere le scatole al Re Gustavo di Svezia che mi ha rotto le scatole per sei anni e al mio ex marito Bjorn Borg. Quello volevo fare, prendermi una rivincita, ma non ci sono riuscita”, queste le parole di Loredana dopo il festival di Sanremo, che ha visto trionfare Angelina Mango.

Loredana Bertè e Bjorn Borg sono stati sposati dal 1989 al 1992. Durante questo periodo furono frequenti gli attacchi della stampa scandalistica italiana e soprattutto quella svedese. In base alle cronache del tempo pare che la casa reale del paese del nord Eropa non vedesse di buon occhio la loro relazione.

Ciao a tutti, ho passato le ultime ore a leggervi e so che siete “dispiaciuti” quanto me di questo secondo posto.



Probabilmente nella giuria c'era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia 😂 🇸🇪



Sono contenta di essermi messa in gioco e vi ringrazio – pic.twitter.com/fQeWzFLAWz — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) February 25, 2024

“Ciao a tutti – ha scritto Loredana Bertè sul social X – ho passato le ultime ore a leggervi e so che siete ‘dispiaciuti’ quanto me di questo secondo posto. Probabilmente nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia. Sono contenta di essermi messa in gioco e vi ringrazio. Per l’amore incondizionato che mi date ogni giorno. Pazza di voi”.

Bertè si può consolare con la standing ovation che le ha riservato il pubblico e i tanti messaggi di sostegno: “Tu sei la regina madre, con o senza Eurovision vinci sempre tu”. “Loredana siamo tutti fieri di te, per noi e per l’Italia hai vinto tu. Siamo tutti tuoi figli”. “Ti si vuole tanto bene, Lori. Fa niente. Troveremo il modo di rompere le scatole al tuo ex marito e a Re Gustavo”.