Giovanni Allevi sta combattendo contro un tumore da diverso tempo e spesso e volentieri informa i suoi fan del percorso che sta intraprendendo. Nelle ultime ore ha deciso di farsi tornare a sentire e lo ha fatto con un’immagine, che ha colpito il cuore di tutti. Sono rimasti tutti emozionati dinanzi a quella foto carica di significato, ma soprattutto leggendo le sue bellissime parole. Riesce sempre ad esprimere nel migliore dei modi il suo stato d’animo, coinvolgendo emotivamente migliaia e migliaia di follower.

Lo scorso mese di dicembre Giovanni Allevi aveva invece parlato così del tumore e della sua lotta: “Con il cuore traboccante di gratitudine vi ringrazio immensamente per l’Amore che mi state donando! Immagino i vostri pensieri di incoraggiamento e vicinanza avvolgere il mio corpo, e dare un sollievo a questo dolore a tratti insopportabile. È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò! Vi amo! Giovanni”. E ora un nuovo momento strappalacrime.

Leggi anche: “Per affrontare questa battaglia”. Giovanni Allevi e il tumore, commovente video dall’ospedale





Giovanni Allevi e il tumore, nuovo aggiornamento dall’ospedale

E ora Giovanni Allevi ha nuovamente parlato del suo tumore, mentre si trova ricoverato all’ospedale. Come scritto dal sito Leggo, è all’Istituto Nazionale dei Tumori della città di Milano. Ha postato una foto molto forte dal nosocomio lombardo e tutti si sono soffermati soprattutto sulle frasi, scelte dal compositore, per darsi forza. Ha ammesso che si tratta di qualcosa di molto forte, ma allo stesso tempo con questo suo gesto ha espresso la sua volontà di reagire e di continuare a lottare contro il mieloma.

Dopo aver scattato una foto emblematica dall’ospedale milanese, Giovanni Allevi ha commentato: “Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell’uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento, anche il più difficile. È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano una bellezza che non voglio dimenticare”. In pochissimo tempo sono stati tantissimi i follower che hanno voluto scrivergli un messaggio di supporto, tra cui anche alcuni vip.

Ho voluto scattare questa foto per non dimenticare la capacità dell'uomo di saper trovare la bellezza in ogni momento, anche il più difficile. È una immagine che fa tremare, ma i colori del cielo al tramonto con cui si fonde, rappresentano una bellezza che non voglio dimenticare. pic.twitter.com/vfrDiS5raB — Giovanni Allevi (@giovanniallevi) January 9, 2023

A sostenere il pianista anche Rossella Brescia: “Forzaaa, siamo tutti con te. Il mondo ti aspetta”. Poi altri fan: “In bocca al lupo, passerà”, “Forza Giovanni, siamo in tanti ad inviarti energia positiva”, “Coraggio, sempre positività”, “Dai maestro, ti aspettiamo”, “Tanta forza e tanta bellezza, un abbraccio”.