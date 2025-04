Momento duro e doloros per Tosca Donati. La cantante ha condiviso oggi, giovedì 3 aprile, un lungo post su Facebook per ricordare la madre scomparsa da poco. Un messaggio struggente che si apre con un’immagine forte: “Sono stati giorni duri, violenti, dove ho girato Roma in lungo e in largo. Ho consumato ogni energia per cercare un segno, un ricordo. A volte mi è sembrato addirittura di vederti di spalle”.

Il messaggio della cantante e attrice romana è un dialogo silenzioso con l’assenza, un modo per affrontare il vuoto lasciato: “È tempo di lasciare andare, ma ti prego: con calma. Fammi ancora cullare da questa malinconia nel ricordo del tuo sorriso, delle tue battute sui miei ritardi che ti facevano infuriare”. Parole che svelano quanto quel legame fosse profondo, radicato nei gesti semplici e nei luoghi condivisi.

Il messaggio di Tosca per la mamma: un legame fortissimo

“Ho lasciato che Roma prendesse il tuo posto – prosegue Tosca Donati – nei suoi vicoli, nella sua isola dove amavamo andare insieme in silenzio… bastava uno sguardo e un sassolino nel fiume. Fin da bambina”. Infine, la consapevolezza della necessità di andare avanti, anche se con fatica: “Ora è il momento di risalire, perché dopo aver toccato il fondo si risale, volenti o nolenti: basta lasciarsi andare sull’acqua”.

“Riparto – scrive ancora l’artista – Perdonate la mia ombra malinconica, che da oggi in poi farà parte dei miei segni particolari. Vi abbraccio tutti per tanto amore. E spero di non perdervi mai”. Lo scorso 23 marzo, accanto a un filmato che la ritraeva da bambina insieme alla madre, Tosca aveva scritto poche parole: “Ciao mammina… faremo ancora ‘vola vola’”. Un messaggio tenero, accompagnato da numerosi commenti di cordoglio, cui la cantante aveva scelto di non aggiungere altro, lasciando che fosse il silenzio a parlare per lei.

Esattamente un anno fa, il 4 aprile 2024, Tosca aveva affidato sempre a Facebook una riflessione profonda, rivelando che la madre aveva iniziato ad avere seri problemi di salute già da tempo: “Anni fa, mia madre iniziò ad avere seri problemi di salute. Come potete immaginare, da quel momento la mia sensibilità riguardo certi argomenti è cresciuta in maniera significativa. Se mia madre è ancora qui con me, lo devo anche a tutti coloro che donano parte della loro vita al volontariato e all’impegno civile”.

Parole che spiegano anche il suo impegno in una serata dedicata al sociale, a favore dell’associazione 30 nodi per il fegato, che si occupa di sensibilizzazione, ricerca e promozione della donazione degli organi. Un percorso, quello di Tosca, segnato dall’amore per la madre e da un dolore composto, ma profondissimo. E sebbene non sia mai stato esplicitato, tutto lascia pensare che sia stata proprio una lunga e dolorosa malattia a portarla via.

