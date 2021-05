“Ci ho provato”. Gianni Morandi torna a suonare nonostante la mano fasciata. E sotto il video il boom: “Grande!”

Gianni Morandi sta continuando la riabilitazione dopo l’incidente dello scorso 11 marzo. Quel giorno il cantante, 76 anni, veniva ricoverato per gravi ustioni al Bufalini di Cesena dopo che, nei pressi di casa sua in provincia di Bologna, mentre bruciava le sterpaglie del giardino, finì dentro ad una buca in cui aveva sistemato le sterpaglie per il falò e, per uscirne, si aggrappò ad una di queste già in fiamme.

Un incidente che gli ha provocato gravi ustioni, soprattutto alla mano destra e che nei mesi successivi ha dovuto curare con fasciature prima e tutori poi. “Da oggi dovrò applicare un palmare alla mano destra – ha raccontato ai suoi fan – specialmente la notte, per mantenere le dita dritte e stesse ed evitare che, con la pelle nuova che si riforma, si accartoccino e si richiudano su loro stesse”.





Gianni Morandi prova a suonare la chitarra dopo l’incidente: “Ci ho provato”

Piano piano fa progressi grazie alla riabilitazione, Gianni Morandi. E non perde occasione di aggiornare il suo pubblico social con le orami mitiche “foto di Anna”, cioè sua moglie. Qualche giorno fa, per esempio, l’artista si è lasciato immortalare mentre si sottoponeva al vaccino anti Covid due mesi dopo il grave incidente che gli ha procurato le ustioni. “Finalmente mi sono vaccinato anch’io”, ha scritto sui suoi social.





Questa la caption dello scatto insieme ad un’infermiera mentre, a San Lazzaro di Savena, mentre al cantante viene somministrata la sua prima dose di Pfizer. Nonostante tutto, come detto, Gianni Morandi è sempre rimasto attivo sui social e poco fa, con quell’ottimismo che da sempre lo contraddistingue, è tornato a imbracciare la chitarra per provare a suonare. Con la mano fasciata.

“Ci ho provato”, scrive sotto al video in cui come un giovane alle prime armi suona e canta con entusiasmo “La canzone del sole” di Battisti mostrando ai fan i progressi alla mano che, pian piano, stanno arrivando dopo mesi di fisioterapia. Sotto al video, nemmeno a dirlo, una quantità infinita di cuori e messaggi. “Grande”, “Gianni sei il numero uno!”, “Wow, hai fatto passi da gigante!”, si legge sotto.