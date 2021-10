“La morte di nostra figlia…”. Gianni Morandi, il dolore più atroce vissuto sulla sua pelle

Sarà una serata all’insegna della commozione quella del 20 ottobre su Canale 5. In seconda serata sarà trasmessa la trasmissione ‘L’Intervista’ di Maurizio Costanzo e tra gli ospiti sarà presente Gianni Morandi. Sono già uscite fuori alcune anticipazioni su ciò che ha dichiarato nel programma il grande cantante italiano, il quale ha deciso di aprirsi completamente e di svelare dettagli dolorosi della sua vita privata. Che hanno riguardato anche una persona importante della sua vita.

Mesi fa l’artista ha rivelato le sue condizioni di salute, dopo l’incidente alla mano. Con inguaribile ironia, Gianni Morandi ha di fatto scherzato con i suoi follower di Instagram spiegando: “Mi hanno applicato un nuovo palmare, è un po’ noioso da portare ma almeno posso giocare a ping-pong senza racchetta…”. E ora ha aggiornato ancora: “Piangevo come un bambino quel giorno. Mi ha colpito le mani, le ginocchia, tutti i glutei, il braccio. Bastavano dieci secondi in più, poi svieni dal dolore”.

Gianni Morandi si è concentrato anche su un aspetto molto delicato della sua vita personale, quando lo hanno accusato di consumare sostanze stupefacenti: “Una volta mi dicevano che ero drogato. Andai a finire su tutti i giornali e i telegiornali. Mi ha ferito molto”. E ha rievocato anche l’episodio del 2002, quando andò in mutande al programma ‘Uno di noi’: “C’entri anche tu in questa cosa Maurizio. Al sabato sera andavo in corrispondenza con Maria che faceva C’è posta per te. Era impossibile da battere”.





Ma è con la prima moglie Laura Efrikian che Gianni Morandi ha condiviso un dolore indescrivibile: “Io e Laura aspettavamo una figlia, sarebbe stata la nostra prima figlia. Doveva partorire a febbraio, ma ci fu questo anticipo e io stavo partecipando a Canzonissima del 1966 che finiva il 6 gennaio del 1967. Proprio la notte prima Laura fu ricoverata d’urgenza e purtroppo la bambina ha vissuto solo otto ore. Penso che sia stato un grandissimo dolore soprattutto per lei. Ma lo è stato anche per me”.

Gianni Morandi è stato unito in matrimonio con la Efrikian dal 1966 al 1979 e da lei ha comunque poi avuto due figli: Marianna e Marco. Nel 2004 ha invece sposato l’attuale coniuge Anna Dan, dalla quale ha avuto il figlio Pietro. Marianna e Marco lo hanno anche reso nonno per ben cinque volte. Si tratta di tre figli di Marco e di due di Marianna, concepiti col cantante Biagio Antonacci.