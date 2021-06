Ultimo saluto a Michele Merlo, il cantautore 28enne diventato famoso per aver preso parte della 17esima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi scomparso a soli 28 anni dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante e sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Nella giornata di giovedì 17 giugno è stata aperta la camera ardente a Rosà, il paese di origine dell’artista ex concorrente di ‘Amici’. Nell’impianto sportivo Toni Zen della città si è svolto invece l’ultimo saluto. Ma nelle ultime ore era uscita che aveva lasciato tutti sconcertati. A raccontare l’accaduto a sole ventiquattro ore dal funerale era stato Domenico Merlo, il padre del cantante scomparso a soli 28 anni.

“Don Angelo, il parroco del nostro paese, non ha dato la sua disponibilità a celebrare le esequie allo stadio. Non capiamo il perché della scelta, il parroco ritiene che non sia possibile celebrare l’intera funzione fuori da una chiesa e in uno spazio come lo stadio”, aveva scritto Domenico Merlo.





Il ‘Corriere del Veneto’ aveva però aggiunto: “Sembra che non si voglia spettacolarizzare la funzione religiosa”. Fortunatamente però i genitori del 28enne sono riusciti a trovare una soluzione alternativa. A celebrare la messa c’è infatti don Carlo, sacerdote vicino alla famiglia Merlo che ha dato disponibilità a celebrare l’ultimo saluto.

Presenti al funerale il leader della Lega Matteo Salvini insieme alla fidanzata Francesca Verdini e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Ai funerali – le foto sono state pubblicate dal sito Leggo – hanno partecipato almeno cinquecento persone, le altre sono rimaste fuori e hanno seguito la messa attraverso gli altoparlanti collocati nei piazzali fuori dallo stadio.