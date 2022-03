Nei giorni scorsi Fedez aveva spiazzato tutti. Il rapper di Milano e marito di Chiara Ferragni aveva annunciato di essere malato. Lo avevo fatto attraverso un messaggio social dal suo profilo personale condiviso anche dalla moglie Chiara Ferragni. Poche parole, gelide piene di angoscia. “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro”.



E scriveva ancora Fedez. “Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me, con una famiglia come la mia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità. Cosa che non si riesce a dare – ha continuato Fedez nel suo video su Instagram – In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell’importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile”.



Nella serata di ieri Fedez ha scritto: “Domani (oggi, ndr) per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”.







“Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza neanche rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”. Concludeva Fedez. Il posto è stato condiviso anche da Chiara con l’emoticon della preghiera come per dire: “Pregate per lui”. Anche in questo caso non è stato aggiunto nessun altro dettaglio circa quel che aspetta il rapper lungo la giornata del 22 marzo.



Sicuro Chiara sarà a fianco del suo Fedez. Nei giorni scorsi aveva scritto: “L’amore della mia vita, Fedez, in questi giorni ha bisogno di supporto extra. Ti amiamo più di sempre amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’affetto di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto”. Sulla malattia di Fedez è mistero. Nei giorni scorsi si era parlato di demielizzazione.