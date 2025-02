Durante il Festival di Sanremo 2025 è esploso il cosiddetto “caso Espresso Macchiato”, legato alla controversa canzone con cui il rapper estone Tommy Cash rappresenterà il suo Paese all’Eurovision Song Contest, che si terrà in Svizzera. Il brano, caratterizzato da un mix di inglese e un italiano volutamente maccheronico e caricaturale, si diverte a giocare con alcuni stereotipi della cultura italiana, suscitando reazioni contrastanti.

La canzone ha infatti indignato diverse personalità e il Codacons, che hanno criticato il tono ironico e parodistico del testo. Nonostante (o forse proprio grazie a) le polemiche, il brano è diventato un fenomeno virale anche in Italia, conquistando milioni di ascolti e visualizzazioni. Il videoclip, che mostra il rapper intento a bere un caffè in modo volutamente esagerato e teatrale, ha superato i due milioni di visualizzazioni in pochi giorni.

Espresso macchiato, la canzone di Tommy Cash. Ecco cosa significa: testo e video

Tommy Cash, il cui vero nome è Thomas Tammemets, aveva già espresso lo scorso settembre il desiderio di partecipare all’Eurovision e aveva proposto “Espresso Macchiato” come candidatura ufficiale. Il 15 febbraio, la sua proposta ha trionfato nella selezione nazionale, garantendogli così il posto per rappresentare l’Estonia nella competizione europea. Il brano farà parte del suo prossimo album, alimentando ulteriormente l’interesse e le discussioni attorno alla sua figura artistica.

Di seguito il testo originale di Espresso Macchiato:

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Uh-huh, uh-huh, uh-huh

Ciao bella, I’m Tomaso, addicted to tobacco

Mi like mi coffè very importante

No time to talk, scusi, my days are very busy

And I just own this little ristorante

Life may give you lemons when dancing with the demons

No stresso, no stresso, no need to be depresso

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amorе, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favorе

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Mi like to fly privati with twenty-four carati

Also mi casa very grandioso

Mi money numeroso, I work around the clocko

That’s why I’m sweating like a mafioso

Life is like spaghetti, it’s hard until you make it

No stresso, no stresso, it’s gonna be espresso

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

[Outro]

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Ed ecco invece la traduzione della canzone “Espresso macchiato”:

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Per favore, per favore

Espresso macchiato corneo

Mio amore, mio amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Per favore, per favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Uh-huh, uh-huh, uh-huh

Ciao bella, sono Tommaso, dipendente dal tabacco

Amo molto il mio caffè

Non ho tempo per parlare, scusi, i miei giorni sono molto impegnati

E io possiedo solo questo piccolo ristorante

La vita può darti limoni quando balli con i demoni

No stress, no stress, non hop bisogno di essere depresso

Mio amore, mio amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Per favore, per favore

Espresso macchiato corneo

Mio amorе, mio amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Per favore, per favorе

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Amo viaggiare sul jet privato con 24 carati

anche la mia casa è enorme

e ho tanti soldi, lavoro 24 ore su 24

Ecco perché sudo come un mafioso

La vita è come gli spaghetti, è dura finché non ce la fai

No stress, no stress, sarà un espresso

Mio amore, mio amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Per favore, per favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

Espresso macchiato

Espresso macchiato