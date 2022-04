Eros Ramazzotti finalmente lo ha potuto annunciare e i fan sono esplosi di gioia quando hanno letto quelle sue parole meravigliose. Non è mancato anche un pizzico di tristezza, visto il momento che si sta vivendo in tutto il mondo ma in particolare in Europa a causa del conflitto in corso in Ucraina, ma il cantante non aspettava altro che questo. Una gioia dopo tanta sofferenza anche a causa della pandemia da coronavirus, che ha creato non pochi problemi in tutto il nostro pianeta.

Su Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha parlato invece la figlia Aurora un po’ di giorni fa: “Ma quale tifo, non me li ricordo nemmeno insieme. Non ho ricordi, ho delle foto e sono bellissimi, iconici e pazzeschi. Li trovo meravigliosi, ma per come li conosco sono completamente incompatibili. Si esaurirebbero a vicenda, io spero davvero con tutta me stessa che non si rimettano insieme”. Quindi, è questo il suo augurio. Ma vediamo ora cosa ha comunicato ai follower l’artista.





Eros Ramazzotti ha quindi svelato con un post sul social network Instagram: “Stiamo tornando finalmente: cinque arene, dieci show per iniziare insieme un nuovo viaggio che avrà come protagonista la musica. Dieci concerti speciali per farvi ascoltare in anteprima il mio nuovo disco che uscirà a settembre 2022, ma anche per cantare di nuovo insieme le canzoni storiche che ci hanno unito. Non vedo l’ora di riabbracciarvi ma non faccio questo annuncio a cuor leggero”, ha esordito il papà di Aurora Ramazzotti.

E poi Eros Ramazzotti ha voluto aggiungere: “Non lo faccio con la spensieratezza che ha accompagnato finora l’annuncio di un qualsiasi altro tour. Lo faccio col cuore gonfio di amarezza per la situazione di conflitto che stiamo vivendo ma, nonostante tutto, con la speranza che la musica possa in qualche modo donare un piccolo momento di gioia che tanto ci meritiamo adesso e dopo questi anni particolarmente difficili. Vi aspetto sotto il palco”. Dunque, finalmente può tornare in tour a cantare a squarciagola coi suoi fan.

Come ha postato sul suo profilo, Eros Ramazzotti si esibirà il 15 settembre a Siviglia, il 17 e 18 settembre nella Valle dei Templi ad Agrigento, il 20, 21, 23 e 24 settembre all’Arena di Verona, l’1 ottobre ad Atene, il 6 e 8 ottobre a Caesarea. Non resta dunque che attendere queste date per poter apprezzare nuovamente i concerti dal vivo di Eros. E sicuramente partirà immediatamente la caccia al biglietto.

