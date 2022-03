Aurora Ramazzotti è stata ospite della trasmissione ‘Belve’ di Francesca Fagnani e qui ha fatto importanti confessioni anche sulla sua vita personale. E non potevano mancare alcune sue dichiarazioni sui genitori Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Ma chi si aspettava affermazioni decisamente di altro tenore è rimasto completamente deluso perché la giovane è stata molto schietta e chiara e ha dato un giudizio drastico e che ha lasciato sicuramente molte persone a bocca aperta.

Sempre nel corso della stessa trasmissione, Aurora Ramazzotti si è soffermata sull’ex marito di Michelle, Tomaso Trussardi: “Non sento il nostro rapporto compromesso, è il papà delle mie sorelle, gli ha sempre voluto molto bene quindi sicuramente le cose si sistemeranno”. Ma è quando ha voluto parlare della madre e del padre che l’attenzione del pubblico si è concentrata soprattutto su alcune sue considerazioni, che probabilmente in molti pensavano di non dover ascoltare.

La padrona di casa Fagnani è solita porre quesiti sicuramente molto diretti. Infatti, bada molto al sodo e spera sempre di ottenere dai suoi ospiti delle confessioni fin qui ancora non venute fuori. Ed è successa la stessa cosa anche con Aurora Ramazzotti. Perché mai come stavolta l’influencer si è sbilanciata sul rapporto tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Chissà come l’avranno presa i genitori, ma sta di fatto che tutti hanno apprezzato senza ombra di dubbio la sua assoluta sincerità.





Francesca Fagnani ha chiesto ad Aurora Ramazzotti se lei facesse il tifo affinché i suoi genitori potessero ritornare ad essere una coppia, ma a sorpresa è arrivata questo suo parere: “Ma quale tifo, non me li ricordo nemmeno insieme. Non ho ricordi, ho delle foto e sono bellissimi, iconici e pazzeschi. Li trovo meravigliosi, ma per come li conosco sono completamente incompatibili. Si esaurirebbero a vicenda, io spero davvero con tutta me stessa che non si rimettano insieme”. Quindi, è questo il suo augurio.

Nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti aveva affermato: “Vivo un periodo di assestamento, così chiamo io quei momenti in cui non sai bene come ti senti o se stai facendo le cose giuste. Lavorare in questo settore significa anche attendere e non farsi sopraffare dalle cose. Ma secondo me in generale abbiamo tutti paura di non fare abbastanza rispetto agli altri, di perdere quel treno che sembra passi una volta soltanto”.