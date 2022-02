Emma Marrone è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, la terza consecutiva diretta da Amadeus. Ma ora a sorpresa la cantante pugliese ha rotto il silenzio, durante l’appuntamento che l’ha vista co-conduttrice della ‘Suite 102.5’ e ha fatto un annuncio certamente inaspettato. I suoi fan sono rimasti a bocca aperta e non sono riusciti ad accettare quelle sue parole, che ovviamente a primo impatto hanno subito creato una grossa delusione.

Su Emma Marrone erano esplose polemiche per le calze a rete che aveva indossato a Sanremo 2022. E lei aveva replicato con rabbia a Davide Maggio: “Buongiorno a tutti dal Medioevo, col body shaming con un linguaggio politically correct che non so se è più imbarazzante o noioso. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, quelle giovanissime. Evitate di ascoltare ragionamenti del genere, il vostro corpo perfetto così com’è e dovete amarlo, rispettarlo e soprattutto vi dovete vestire come vi pare. Mostratele queste gambe”.

Emma Marrone ha dunque esordito, facendo queste affermazioni come riportato anche da ‘Liberoquotidiano’: “Ho fatto tante interviste ma non ho mai fatto la radio. Questa è la mia ultima settimana di lavoro, lo dichiaro qui, poi mi eclisso, sparisco per un po’”. Ma per lei è anche stato tempo di fare qualche excursus nel passato, infatti ha raccontato aneddoti riguardanti anche la sua infanzia. Serpeggia comunque molta preoccupazione e c’è davvero delusione nei suoi ammiratori.





Poi Emma Marrone ha quindi dichiarato: “Quando ero piccola dovevo andare per forza alla messa delle dieci. Mia mamma mi dava dei soldi la domenica e, una volta finita la messa, tutte le mie amiche uscivano a comprare il giornale in edicola, mentre io spendevo tutto nella sala giochi. Il proprietario per farmi arrivare alle consolle mi aiutava con una specie di scannetto. Mi piacciono molto i videogiochi, non sono fissata invece con i social. Comunque non c’è differenza tra il profilo privato e quello di lavoro”.

Emma Marrone si è dunque piazzata al sesto posto nella sua ultima apparizione al Festival di Sanremo con la sua canzone ‘Ogni volta è così’. Il 15 gennaio dell’anno scorso era invece uscito il suo brano musicale ‘Pezzo di cuore’ e il 4 giugno ‘Che sogno incredibile’. Ricordiamo inoltre che dal 2014 è supporter dell’associazione ‘Never Give Up’, dedita allo studio e alla cura di disturbi dell’alimentazione.