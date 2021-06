Meravigliosa e inaspettata notizia da parte di Elettra Lamborghini. L’ereditiera e cantante ha infatti dato vita ad un post sensazionale sul social network Instagram, che ha fatto inevitabilmente impazzire di gioia i suoi accaniti fan. Nessuno poteva aspettarsi un simile annuncio, infatti lei stessa ha precisato di non aver fatto circolare nulla perché aveva tanta voglia di sorprendere. E ci è riuscita in pieno, infatti i commenti positivi sono ormai innumerevoli e l’entusiasmo dei suoi ammiratori è ai massimi livelli.

Alcuni giorni fa si è immortalata in una foto particolare. Ed effettivamente affacciata dal suo lussuoso resort vacanziero, l’immagine non ha potuto che fare impazzire i fan generando l’ironia generale. Un piccolo volatile sul suo palmo e un sorriso malizioso rendono il post ironico e in perfetto stile Lamborghini. Ma non finisce qui, perché un secondo post recita: “Ho un bikini solo per te… ma non mando foto in direct”. E le visualizzazioni non possono che aumentare. Ma veniamo adesso all’attualità.

La bellissima e bravissima Elettra Lamborghini ha annunciato l’uscita di un nuovo disco: “Facevo finta di niente ma ho altre pallottole in canna per voi biccisss. Era da tanto che me lo chiedevate e ho voluto farvi questa sorpresa. Fuori questo venerdì su tutte le piattaforme il mio EP ‘Twerking Beach’. Presalva ora e preordina la tua copia autografata (il cd sarà disponibile dal 9 luglio). Così avrete da ballare fino all’anno prossimo. My new EP Twerking Beach is coming this Friday 25th”.





Ovviamente, subito dopo il grandissimo annuncio, i follower di Elettra Lamborghini hanno riempito di messaggi il suo profilo social. Ecco alcuni dei principali commenti: “Fantastica, ti adoro”, “Aiuto, ti amiamo davvero”, “Ma tutto all’improvviso, evvai, devi spaccare”, “Urlo, sto male”. Altri hanno quindi aggiunto: “Sto urlando, la nostra estate è quindi salva”, “Lo sapevo, è magnifico”, “Ma finalmente, sto morendo”. Quindi, un’apoteosi totale nei confronti della straordinaria artista italiana.

Nei giorni scorsi Elettra Lamborghini ha ricordato la morte del suo adorato cavallo: “Oggi sarebbe stato il tuo 22esimo compleanno…Ti amo per sempre amore mio…cosa darei per riaverti…mi hai lasciato un vuoto incolmabile…Tanti auguri principessa, sei l’angelo più bello del paradiso…”. Un momento estremamente triste e lei ha voluto manifestare tutta la sua angoscia.