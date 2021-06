Eleonora Crupi è stata un’allieva della quinta edizione di Amici di Maria De Filippi. All’epoca aveva 20 anni e la cantante era entrata nella scuola vincendo una sfida da esterna nel mese di novembre. Eleonora Crupi si è fatta conoscere per la sua tonalità di voce, molto simile a quella di Gianna Nannini e potente come Anastacia e infatti il suo cavallo di battaglia era proprio ‘Sei nell’anima’’, brano della cantante toscana.

Il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi è ricco di soddisfazioni, tanto che arriverà in finale sbaragliando la concorrenza dei suoi compagni di classe e si aggiudicherà il quarto gradino del podio dietro il vincitore Ivan D’Andrea (ballerino), Andrea Dianetti (attore) e Rita Comisi, anche lei cantante come Eleonora Crupi. La fase finale del talent show di Maria De Filippi è andata in onda dal 29 gennaio al 26 marzo 2006 in prima serata su Canale 5.

Dopo l’esperienza ad Amici, Eleonora Crupi pubblica alcuni singoli che cercherà di portare a Sanremo, senza mai riuscirci, come ‘Bastava’, scritto da Niccolò Agliardi (autore della colonna sonora di Braccialetti Rossi) e pubblicato nell’album di Laura Pausini ‘Inedito’. Eleonora Crupi non riesce a sfondare e nel 2011 diventa mamma per la prima volta.





“Ciò che più mi far star male è non riuscire più a trovare il modo di portare avanti l’unica cosa che mi sono resa conto di saper fare bene: cantare. – aveva scritto all’epoca su Facebook – Sono stata fortunata rispetto a tanti altre persone che tentano di fare il mio lavoro lo so, ho partecipato al talent che tutti sognano in Italia, “Amici”. Ho anche avuto la possibilità di vivere di musica per qualche anno e sono arrivata a condividere lo stesso palco duettando con Laura Pausini, una delle cantanti italiane più brave e carismatiche. Ma credo senza paura di apparire presuntuosa di essermi anche guadagnata queste cose con tenacia, determinazione e sacrificio. Ho fatto anche tanti errori, in fondo avevo solo vent’anni! (…) Sono stata una persona fortunata, ma è altrettanto vero che sono stata anche sfortunata. Le carte che potevo giocarmi le ho tentate tutte”.

Eleonora Crupi ha calcato il palco di Sanremo come corista per Amara, nell’edizione del 2015. Nel “2011 è diventata mamma di Beatrice – “Un miracolo di nome Beatrice” aveva dichiarato Eleonora Crupi al sito Mondoreality – e pochi anni dopo ha annunciato l’addio alla scena musicale.