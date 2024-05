Angelina Mango, si è da pochissimo conclusa l’esperienza all’Eurovision 2024, dove dopo due esibizioni strepitose, la cantante ex Amici di Maria De Filippi ha conquistato il settimo posto con “La noia”, il brano con cui ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo. Alla fine non ha vinto, nonostante il tifo sfegatato dei connazionali, è però risultata la quarta cantante più votata dalle giurie dei 37 paesi, ma ha perso qualche posizione dopo il televoto del pubblico, dove ha ricevuto 104 voti.

Ora la data da segnarsi in agenda per I fan della cantante è quella del 31 maggio, quando uscirà il suo primo album ufficiale. Si intitola “pokè melodrama” e lo ha annunciato a sorpresa a poco dall’inizio dell’Eurovision. Ancora, il tour “Angelina Mango nei club 2024” che si terrà in autunno e sarà preceduto da alcuni appuntamenti nei principali festival estivi in Italia e in Europa.

Leggi anche: “Ecco perché ha sempre le stesse scarpe…”. Angelina all’Eurovision, svelato finalmente il motivo. E il prezzo





Angelina Mango, la notizia dopo l’Eurovision 2024

La cantautrice si esibirà infatti al Sea Star Festival di Umag (Croazia – 25 maggio), al Nameless Festival di Como (14 giugno), all’Isle of Wight Festival dell’Isola di Wight (UK – 22 giugno), al Castle On Air di Bellinzona (Svizzera – 27 giugno), all’Ama Festival di Vicenza (13 luglio), all’Alguer Festival di Alghero (17 luglio) e al Piccolo Festival di Bagheria (Palermo, 2 agosto).

Ma tornando al presente, nonostante la non vittoria, è innegabile che la sua partecipazione all’Eurovision abbia riacceso l’interesse per il singolo La Noia, che durante e dopo la partecipazione alla kermesse si è ripreso la testa della classifica dei brani più utilizzati su TikTok Italia negli ultimi giorni.

Nelle ultime ore il brano di Angelina Mango ha superato i 150mila video con il suono in sottofondo e tra gli ultimi contenuti pubblicati anche quelli di molti utenti non italiani. Non solo, La Noia ha superato i 62 milioni di streaming su Spotify, avvicinandosi molto anche al brano più ascoltato sulla piattaforma della cantante lucana, Ci pensiamo domani, vicino ai 70 milioni di stream. Mentre, sul profilo YouTube di Eurovision, la canzone ha collezionato oltre 2 milioni di stream.