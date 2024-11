Un altro lutto colpisce la famiglia Daniele. Carmine Daniele, fratello maggiore del celebre cantautore Pino, è scomparso all’età di 66 anni in un ospedale di Bari a causa di complicazioni legate a un trapianto di cuore. La patologia cardiaca che ha segnato anche la vita di Pino Daniele e dei suoi fratelli si conferma una drammatica eredità familiare: Salvatore, un altro fratello, è deceduto nel 2021, mentre Nello è stato sottoposto a un intervento chirurgico per problemi simili.

>> “Non mi è rimasta una lacrima”. Il dolore di Cristiano Malgioglio per il grave lutto

Carmine, noto con il soprannome affettuoso ‘O Giò, era una figura importante per Pino Daniele. Questo legame fraterno così profondo trovò espressione nella musica del cantautore napoletano, che gli dedicò il brano I Got the Blues. Le parole della canzone raccontano di una relazione piena di nostalgia e di quei momenti di intimità condivisi, così semplici ma fondamentali.





Morto Carmine Daniele, aveva 66 anni: fratello maggiore di Pino

‘O Giò che voglia ‘e te vedè

me manca assaje ‘na compagnia

mo nun sò buono cchiù a parlà

e nun conchiure ma

i got the blues

i got the blues on me

‘o Giò i’ forze nun torno cchiù

‘e cammenate senza Dio

purtavo ‘o tiempo e ce parlavo ‘acoppa

e sotto sotto stevemo bbuono accussì

i got the blues on me

i got the blues accussì.

Questa dedica musicale rappresenta una testimonianza dell’importanza che Carmine aveva nella vita del fratello artista, un riflesso del forte legame familiare che ha sempre contraddistinto i Daniele. Carmine era anche una voce critica e appassionata nella tutela dell’eredità culturale del fratello Pino. Nel 2016, si fece portavoce del disappunto della famiglia quando fu intitolato un vicoletto nei pressi di Santa Maria la Nova al cantautore. “Mio fratello ha portato la cultura napoletana nel mondo, meritava una piazza, non un vicoletto. Per ora ci accontentiamo, speriamo di ampliare l’omaggio”, dichiarò con orgoglio e una punta di amarezza.

La morte di Carmine arriva proprio il giorno dopo la presentazione del brano inedito di Pino Daniele, Again, allo Stadio Diego Armando Maradona, un evento che aveva riacceso il ricordo dell’indimenticato musicista partenopeo. La scomparsa di Carmine Daniele non è solo un lutto personale per la famiglia, ma un evento che tocca anche i tanti fan di Pino Daniele. Con Carmine si spegne un’altra parte della storia di una famiglia che ha segnato la cultura napoletana e musicale, portando nel mondo una Napoli autentica, piena di emozioni e di blues. Il suo ricordo, come quello di Pino e degli altri fratelli, rimarrà vivo, non solo nella musica, ma nelle storie di una Napoli che non smette mai di amare e celebrare i suoi figli più grandi.