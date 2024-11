Grave lutto per Cristiano Malgioglio. Il cantante, paroliere e noto personaggio tv sta vivendo un grande dolore per la morte della sorella Filippa. L’attuale giudice di canto di Amici è stato ospite di Silvia Toffanin nella puntata di ieri, sabato 24 novembre, di Verissimo e ha raccontato tutto.

“Mi ha lasciato qualche settimana fa mia sorella e per me è un dolore immenso” ha confessato Cristiano Malgioglio. L’amatissimo personaggio della musica e dello spettacolo italiano ha rivelato alcuni aspetti particolari del rapporto che lo legava all’adorata sorella: “Non volevo piangere, volevo evitare di venire qui ma mia sorella non me l’avrebbe permesso, lei amava questo programma e lo faccio per lei”.

Cristiano Malgioglio ricorda a Verissimo la sorella Filippa

Cristiano Malgioglio ha quindi proseguito: “Ho bisogno di svagarmi adesso, lei era la bussola della mia vita, mi dava buoni consigli. Avrebbe compiuto 90 anni, adesso non voglio soffrire, durante la mia giornata non la penso perché so che è sempre qui con me”. Sulla bella sintonia con la sorella Malgioglio ha poi aggiunto: “Non è mai entrata nella mia sfera sentimentale, voleva solo che io fossi felice“.

Nel corso della chiacchierata Cristiano Malgioglio, che ha voluto spogliarsi dagli abiti del personaggio per sentirsi “come a casa”, ha fatto riferimento a una promessa fatta alla sorella: “Mia sorella si era raccomandata di curare mio nipote Tommaso, con il quale mi sento poco. A lui ho consigliato di scegliere bene le materie all’università, di evitare brutte amicizie e di essere sempre perbene”.

Sulle canzoni scritte Malgioglio ha dichiarato: “Ho dedicato alcune canzoni ai miei fidanzati, i miei brani nascono in due minuti, se la notte mi viene in mente una frase mi alzo e la scrivo”. Tra i messaggi ricevuti recentemente c’è stato quello dell’amica e collega Rita Pavone: “Ci siamo persi di vista per molti anni, ma il suo modo di essere mi diverte molto, è sincero”. Anche lei ha avuto un lutto importante: tre mesi fa ha perso il fratello.

