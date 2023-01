“Non può averlo fatto”. Rivoluzione Maneskin, tutti gli occhi su leader Damiano

Per Damiano e i Maneskin sarà un grande 2023, e lui ha deciso di rivoluzionare il suo look. Nelle settimane scorse la band, ha annunciato due date negli stadi nell’estate 2023, a Roma e Milano. Due eventi che si annunciano sold out. Carismatici e dissacranti, nella voce di Damiano i Maneskin hanno trovato completezza. Una voce che nasconde un segreto, una malformazione delle corde vocali. A raccontarlo era stato lo stesso frontman della band romana che ha conquistato il mondo, in un’intervista a Rtl 102.5.



“Le mie corde vocali – ha spiegato – sono un po’ particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così perché ci passa aria in mezzo”. Del video del brano, girato in Brianza, Damiano aveva raccontato: “Praticamente dovevo andare giù ed avevo dei pesi addosso. Quando mi sono tuffato la prima volta non riuscivo a salire. Mi sono spaventato abbastanza. I giornali hanno scritto che stavo morendo”, concludeva il frontman del gruppo.

Damiano David, il leader dei Maneskin cambia look



In questa stagione i Måneskin hannoottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 come ‘New Artist Of The Year’, ‘Favorite Rock Artist’, ‘Favorite Pop Duo or Group’ e ‘Favorite Rock Song’ con ‘Beggin’, e due nomination agli Mtv Europe Music Awards 2022 nelle categorie ‘Best Rock’ e ‘Best Italian Artist’. Il 7 ottobre è uscito il nuovo singolo ‘The Loneliest’, entrato nelle classifiche di 28 Paesi nel mondo.



Un successo straripante dopo la canzone ‘Zitti e buoni’ che gli ha regalato la vittoria di Sanremo e poi di Eurovision Song Contest nel 2021: “è nata in un garage che avevamo abbellito per renderlo più accogliente. Questa cosa ci rimarrà sempre impressa”. Impresso come il nuovo taglio di capelli di Damiano che ha scelto un taglio molto corto, ma non cortissimo.



“Rumor has it Damiano completely shaved his head“ hanno scritto i Maneskin nella didascalia del post dove hanno annunciato il nuovo look di Damiano, ovvero “Gira voce che Damiano si sia completamente rasato la testa”. La foto, che ha già raccolto migliaia di like e centinaia di commenti, presenta il leader del gruppo in primo piano, con la lingua di fuori.