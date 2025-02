Brunori Sas è uno dei big in gara al Festival di Sanremo 2025. La sua carriera è iniziata nei primi anni 2000 come membro dei Blume, una band formata nel 2008 che ha unito influenze Synthpop e New wave, insieme a sonorità elettroniche contemporanee e Futurepop, con cui ha pubblicato l’album “In tedesco vuol dire fiore”. Successivamente, ha deciso di intraprendere un percorso da solista e nel 2009 è uscito con il suo disco Vol. 1, un’opera che mescola ironia e introspezione, conquistando pubblico e critica.

Questo progetto gli è valso infatti il Premio Ciampi come miglior album d’esordio e gli consente di guadagnare un seguito fedele che lo accompagna in anni di successi sui palchi. Nel corso della sua carriera, Brunori Sas ha pubblicato numerosi album, scritto molte canzoni, condotto anche un programma televisivo e si è esibito anche a teatro, alternando performance musicali a monologhi.





Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni che lo ha portato, nel 2025, a partecipare al Festival di Sanremo con il brano “L’albero delle noci”. Come ha spiegato lo stesso cantante, il singolo che ha scelto per il palco dell’Ariston: “Parla della gioia e della rivoluzione che porta nuova nascita e di come la nascita porti a una rinascita”.

Fin da giovane ha sviluppato una passione per la musica, iniziando a prendere lezioni di chitarra. Dopo aver completato gli studi si è trasferito in Toscana per laurearsi in Economia e commercio all’Università di Siena.

