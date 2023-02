Coma Cose fermati dalla polizia, la disavventura dei cantanti. Ormai ci siamo, il Festival di Sanremo inizia domani, martedì 7 febbraio, e proprio nelle ultime ore è stato reso noto l’ordine con il quale si esibiranno i cantanti. Anna Oxa darà il via alla kermesse, seguita da Gianmaria, Mr Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma Cose, Elodie, Loe Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio, Mara Sattei.

Nella seconda serata, invece sarà Will a cantare per primo e poi Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, Lda, Paola e Chiara. Ovviamente c’è grande attesa per l’evento e tutto ciò che ruota attorno al Festival diventa ‘notizia da prima pagina’. Come il curioso episodio capitato alla coppia, musicale e nella vita privata, composta da Fausto Lama e California (all’anagrafe Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano), ovvero i Coma Cose.

I Coma Cose fermati dalla polizia, la foto fa boom di like

Dopo il grande successo ottenuto con “Fiamme negli occhi” portato in gara nel 2021 i Coma Cose tornano a Sanremo con il brano “L’addio”. Una canzone nella quale Fausto Lama e California mettono la loro stessa vita in primo piano. I due cantanti stavano arrivando a Sanremo quando sono stati fermati dalla polizia. Successivamente hanno pubblicato sui loro profili social una foto per documentare la loro disavventura in cui li si vede parlare con gli agenti.

I Coma Cose hanno commentato la foto facendo riferimento al popolare gioco abbinato al Festival di Sanremo con la domanda “#fantasanremo arresto quanto vale dicevamo?”. L’episodio è diventato virale e in tanti stanno commentando e condividendo.

C’è grande curiosità sul brano che i Coma Cose porteranno in gara quest’anno a Sanremo. Si intitola “L’addio” ed è una canzone che parla di crisi di coppia, la loro crisi di coppia. Intervistati pochi giorni fa da “Rolling Stones” hanno dichiarato: “Alla fine ci siamo resi conto che l’unica cosa che possiamo fare è portare noi in prima persona”. Intanto il loro episodio dell”arresto’ della polizia ha fatto centro. Chissà se pure sul palco riusciranno a ripetersi…

