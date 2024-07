È il cantante più chiacchierato del momento e non solo per i sold out consecutivi che sta registrando in questi giorni: Ultimo diventerà anche papà per la prima volta fra qualche mese. L’annuncio, già spoilerato dal gossip nelle scorse settimane, è arrivato durante la terza tappa romana del tour. A un certo punto la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo l’ha raggiunto sul palco e mostrato il pancino.

Pancino che è già cresciuto, a giudicare dagli ultimi scatti in Sicilia. La figlia di Heather Parisi è in bikini ed è già arrivata al sesto mese di gravidanza. Come hanno raccontato proprio i diretti interessati, diventeranno mamma e papà ad ottobre. I rumor suggeriscono che probabilmente il bimbo si chiamerà Edoardo, proprio come un caro amico del cantante morto troppo giovane.

Ultimo, “c’è un limite a tutto”: cosa è successo coi fan

Hanno già lasciato la Sicilia perché come detto in questo periodo Ultimo sta girando l’Italia in occasione dei suoi concerti negli Stadi e dopo Messina è arrivato a Padova, per l’ultima tappa. Il cantante è sempre stato disponibile a incontrare i propri fan ma questa volta ha dovuto metter loro un freno.

Come mostra un video che in queste ore sta facendo il giro della rete, ecco Ultimo uscire dal balcone della sua camera d’hotel. Sotto, come spesso accade, una folla adorante di fan assiepata da ore e lui, dopo averli ringraziati fa una richiesta: “Non posso ragazzi, vi voglio bene. Io mi affaccio sempre, vi abbraccio, vi bacio, però sto a dormì“.

"Non posso ragazzi, vi voglio bene. Io mi affaccio sempre, vi abbraccio, vi bacio, però sto a dormì." 😭

Lui è sempre il più gentile e disponibile con tutti ma rispettate anche la sua privacy #UltimoStadi2024 pic.twitter.com/6PU6Np1qHp — Venere&Discordia (@OcchiLucidi94) July 1, 2024

Il video è diventato virale e quindi commentassimo. E se da un lato c’è chi lo critica, molti gli danno ragione. “Non capiscono che c’è un limite a tutto. Capisco che non ti capita tutti i giorni di averlo nella tua città ma c’è differenza tra far sì che accada e pretendere che avvenga, anche perché alla fine così facendo non otterrai nulla“, “Lasciatelo in pace, rispettate la sua privacy”.