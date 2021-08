“Non è possibile, ma sei tu?”. Anna Tatangelo, l’ultima foto scatena un putiferio: piovono critiche

Anna Tatangelo è una delle star musicali più seguite sui social. Pensate che solo su Instagram conta 1,8 milioni di follower. E tutto questo con ‘appena’, si fa per dire, 144 post. Ma cosa posta esattamente la cantante di Sora? Beh, basta dare uno sguardo al suo profilo per rendersi conto che sesguirla… vale davvero la pena. Anna, infatti, non ha soltanto una splendida voce, ma anche un corpo fantastico e spesso e volentieri pubblica foto in cui il suo fisico compare in tutta la sua prorompente bellezza.

I fan ovviamente gradiscono e lo fanno capire con decine di migliaia di mi piace e tantissimi commenti: “Beautiful ❤️”, “Wow 🔥🔥🔥” e “Meravigliosa”. E da un po’ di tempo a questo parte spesso e volentieri tra i commenti scorgiamo anche dei cuoricini blu “💙💙💙”. L’autore è il rapper Livio Cori con il quale Anna Tatangelo ha da poco una relazione. Stessa storia per quanto riguarda le ultime due foto pubblicate dalla cantante. Ma stavolta è successo qualcosa di strano: i fan notano un dettaglio e in molti criticano…

Abituata a ricevere migliaia e migliaia di mi piace commenti positivi forse stavolta Anna Tatangelo ci sarà rimasta male. Le sue ultime due foto, in cui compare di profilo, hanno acceso una discussione tra i fan. Per carità, niente di grave né insulti, ma in tanti hanno criticato la loro beniamina perché le foto non sarebbero proprio prive di difetti.





Evidentemente Anna Tatangelo voleva stupire il suo pubblico con un romantico scatto al tramonto. Ma il risultato non è piaciuto a tanti che addirittura dicono di non riconoscerla in queste immagini. Addirittura qualcuno chiede di togliere la seconda foto e qualcun altro commenta: “La 2 foto non mi piace molto e profilo par avatar naturalmente sono ombre e sfumature tu si troppa bellllll”. Avatar per chi non lo ricordasse è il film di fantascienza in cui degli strani esseri combattono per la sopravvivenza del proprio pianeta.

Chissà se Anna Tatangelo avrà reagito con una risata all’ardito paragone, fatto sta che non capita spesso di ricevere critiche per una foto. In ogni caso la cantante ciociara non ha tolto la foto incriminata e i fan hanno continuato a discutere: “Non sembri neanche tu…brutte”. C’è stato perfino chi ha tirato in ballo i ritocchi fatti in passato da Anna. Ma a lei non sembra interessare più di tanto. Ora pensa soltanto alla sua musica, al figlio e al nuovo amore per Livio Cori.