Alessandra Amoroso nella bufera, replica alle critiche. La cantante sta vivendo dei giorni sicuramente da incubo, essendo stata travolta da insulti per alcuni gesti nei confronti dei fan ritenuti esagerati. Allora, attraverso un video pubblicato sul social TikTok, la salentina ha deciso di esprimere il suo pensiero ed è stata molto decisa nel suo intervento.

Alessandra Amoroso nella bufera, replica alle critiche su TikTok. Recentemente a Battiti Live un fan ha chiesto ad Alessandra: “Dai, per cortesia, una foto insieme?“. La risposta della cantante non è tardata ad arrivare: “Ora me la faccio con lei [una ragazza, ndr] calma! Tu sei con lei? Perché se mi richiedi una foto ti do una cellularata in faccia!“. C’è da dire che il tono dal video sembrava scherzoso, ma a quanto pare l’uomo non sembrerebbe aver colto dell’ironia dalle parole di Alessandra Amoroso.





Alessandra Amoroso nella bufera, replica alle critiche di alcuni fan

Alessandra Amoroso, bufera e replica alle critiche nelle ultime ore. Dopo aver negato un autografo e aver detto quella frase contro un altro fan, seppur sembrasse in maniera ironica, c’è chi ha deciso di scagliarsi contro di lei. Il sito Today ha riportato alcuni commenti contro la cantante: “Ma lo capiscono che sono dove sono grazie al pubblico?”, “Alessandra Amoroso non è poi così tanto amorosa”, “Ammazza che simpatia”. Vediamo ora cosa ha voluto dire lei nel suo video di risposta alle polemiche.

Alessandra Amoroso ha dichiarato: “Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video perché il vostro modo giudicante e aggressivo sta creando davvero tanto odio ovunque. Ogni post che vedo è sporcato da odio e io sono 14 anni che mi comporto in determinate occasioni sempre nella stessa maniera e continuerò a farlo anche perché quello per me è il rispetto. La gente mi conosce e sa che non ho mai detto o dato un no che non avesse una motivazione. Quando ho sbagliato e sbaglio, ho sempre chiesto scusa facendo vedere il mio punto di vista”.

Alessandra Amoroso risponde alle critiche ricevute dopo che su TikTok sono apparsi altri video che hanno fatto discutere. pic.twitter.com/y3tZRS2Zvz — Trash Italiano (@trash_italiano) July 15, 2022

Infine, Alessandra Amoroso ha aggiunto nel filmato della durata di poco più di un minuto: “Cercate per favore di ascoltare e non giudicare, a volte ci sono degli ‘ormai è troppo tardi’ che non vi fanno vivere bene e ve lo posso assicurare. Vi mando tanto amore e conosco bene la mia persona oggi più che mai. Sono sempre stata grata a tutto quello che la vita mi ha offerto. Rimarrò sempre semplicemente me stessa e andrò avanti nel rispetto e nell’amore. Un bacio e buona estate a tutti”.

