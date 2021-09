Albano Junior, conosciuto da tutti con il nomignolo Bido, è uno dei due figli che Al Bano ha avuto da Loredana Lecciso. Nonostante sia figlio di due personaggi che amano le luci della ribalta, e fratello di Jasmine Carrisi, che lo scorso anno ha esordito in tv a The voice of Italy e ormai è lanciata nel mondo della musica, Bido preferisce condurre una vita lontano dai riflettori e dedicarsi allo studio e al lavoro.

Tre anni fa, infatti, Bido aveva raccontato di voler lavorare e occuparsi delle tenute di famiglia. “Dopo la maturità lavorerei subito – aveva raccontato-. Voglio fare il manager delle nostre tenute, seguire il vino, l’accoglienza… Lo scorso anno ho imbottigliato il vino per un mese”, aveva concluso. Nonostante la privacy Bido è stato ospite di Verissimo accanto a papà Albano Carrisi e in tanti, in primis Silvia Toffanin, non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza tra i due. Restio a mostrarsi davanti alle telecamere, Al Bano Junior ha raccontato il legame che lo unisce al padre.

Albano Carrisi e la somiglianza con il figlio Albano junior ‘Bido’

“Abbiamo un rapporto abbastanza buono, il normale rapporto che c’è tra padre e figlio. Ci sono ogni tanto incomprensioni, ma è tutto nella norma“, ha spiegato un timido Bido alla conduttrice Silvia Toffanin. E parlando di entrambi i genitori il 19 ha svelato che “entrambi sanno dare consigli, ma molte cose le tengo per me per cercare di trovare la mia strada senza contare troppo sui genitori. Cerco di essere indipendente“.





Come spiegato anche in altre occasioni – e dallo stesso Al Bano – Bido non ha nessuna intenzione di seguire le orme del padre, della madre e quelle della sorella Jasmine e preferisce tenersi il più possibile lontano dal mondo dello spettacolo. “Non ho questa vocazione, – ha detto il giovane durante l’intervista a Verissimo – preferisco di più studiare e trovare un percorso diverso“.

E sulla notorietà del padre Al Bano e della mamma Loredana Lecciso, il 19enne ha spiegato: “Non mi influenza. Mio padre mi ha insegnato a vivere con i piedi per terra e cerco sempre di avere un buon equilibrio, come per appunto, tra me e la notorietà loro. Ma è una cosa che non mi influenza, ripeto, io non cerco la notorietà, penso che non mi si addice”. (qui il video dell’intervista a Verissimo)