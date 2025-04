Il 2024 è stato un anno ricco di emozioni, impegni e nuovi traguardi per Laura Pausini, l’artista romagnola che da decenni incanta il pubblico con la sua voce potente e la sua energia sul palco. Dopo aver attraversato l’Italia, l’Europa e le Americhe con un tour mondiale che ha riscosso ovunque grande successo, la cantante non si è concessa nemmeno una breve pausa. Appena terminata la lunga tournée, ha infatti deciso di rimettersi subito al lavoro su un nuovo album di inediti, che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi.

Durante ogni tappa del tour, Pausini ha regalato al suo pubblico una scaletta emozionante, mescolando le canzoni del suo ultimo lavoro, Anime Parallele, con i grandi classici che l’hanno resa celebre nel panorama musicale internazionale. Ma dietro le luci e gli applausi, c’è stato anche un percorso personale profondo e rigoroso, che l’artista ha raccontato solo ora, rispondendo a una fan su Instagram. La rivelazione riguarda il cambiamento fisico che molti avevano notato durante gli ultimi mesi: la cantante ha infatti perso peso in modo significativo.

Laura Pausini oggi, come è dimagrita

Laura ha raccontato di aver iniziato ad aprile 2023 un percorso con un dietologo, seguendo una dieta precisa e rigida, senza cedere a tentazioni o strappi alla regola. Un cammino che ha richiesto grande forza di volontà e autodisciplina, due qualità che l’artista ha messo in campo anche in ambito musicale. A questo regime alimentare ha affiancato un’attività fisica costante, allenandosi tre volte alla settimana. A tutto questo si aggiunge il dispendio energetico legato alle sue performance dal vivo, che la vedevano sul palco ogni sera per spettacoli di oltre tre ore.

Nel suo messaggio, la Pausini ha dichiarato apertamente: “Ho continuato, con fatica e costanza. Con volontà di togliermi di dosso i chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori”. Nonostante la fatica, l’artista non ha mai preso scorciatoie: nessun trattamento drastico o soluzioni rapide, solo impegno e pazienza. “Per perdere chili (a me per lo meno) ci vogliono soprattutto volontà e sacrificio e se lo si fa senza fretta anche la pelle e il buon umore ne traggono beneficio”, ha spiegato, condividendo così un messaggio che va oltre la semplice trasformazione estetica.

Oggi Laura Pausini si sente finalmente a suo agio con il proprio corpo, soddisfatta del percorso compiuto e pronta ad affrontare nuove sfide artistiche. Il suo racconto ha colpito profondamente i fan, che l’hanno subito riempita di messaggi di affetto e sostegno. In tanti ora attendono con entusiasmo il prossimo capitolo musicale della cantante, certi che, come sempre, saprà emozionare e sorprendere.