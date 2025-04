“Ora parlo io, anche se lei mi ha sempre detto che io non sono nessuno e la gente crederà a lei che è un personaggio famoso“. Daniela Sbardellati, ex assistente e social media manager di Matilde Brandi, ha rotto il silenzio dopo aver letto lo sfogo di quest’ultima in cui l’ha descritta come una manipolatrice arrogante e ha parlato del suo rapporto interrotto con Angela Melillo. Sarebbe stata proprio Daniela la causa della frattura nel rapporto delle due showgirl, amiche da una vita, perché oggi la Melillo collaborerebbe proprio con la Sbardellati.

Inizialmente presentatasi come fan, Daniela era stata accolta nell’entourage di Matilde come collaboratrice per i social media. Una scelta che, secondo la showgirl, si sarebbe trasformata presto in un incubo personale e professionale. “Con il tempo ho capito di essere invasa da una figura che voleva controllarmi e condizionare la mia vita”, ha detto Matilde, spiegando che la presenza di questa giovane donna si era rivelata destabilizzante al punto da minare i suoi equilibri familiari.

Matilde Brandi, parla la sue ex collaboratrice: accuse gravi

“Ciao a tutti, questa è davvero l’ultima cosa che avrei voluto fare, ma mi sento costretta a parlare dopo che oggi una persona ha deciso di pubblicare un post sul proprio profilo raccontando una versione distorta dei fatti”, ha scritto spiegando poi di aver collaborato con Matilde Brandi per tre anni e poi di aver subito “numerosi attacchi personali, anche sul piano fisico. Sì, sono un po’ cicciotta, e lei mi ha più volte obbligato a dimagrire. Ricordo perfettamente una frase in particolare: ‘Comprati la bilancia e mandami il peso ogni mattina. Se non dimagrisci, torni a Brescia’. Arrivò perfino a chiamare mio padre per dirglielo. Io, che già in passato avevo avuto problemi alimentari, ho sofferto in silenzio, ma ho continuato a lavorare con lei perché si era creato – almeno da parte mia – un legame fatto di affetto e confidenze”.

A corredo del suo sfogo ha postato delle foto in cui si vede il peso in una bilancia. “Spesso, a causa dei suoi sbalzi d’umore, mi urlava contro davanti ad altre persone, anche solo se mangiavo più del dovuto secondo i suoi standard”. E ancora: “Le mie mansioni erano tante e varie: durante il suo ultimo spettacolo teatrale, oltre a farle da assistente personale, le suggerivo il copione tramite auricolare. Quando ha partecipato a quel noto programma, sotto sua richiesta, mi sono occupata dei suoi social, dei suoi animali, della casa, delle sue figlie (due ragazze splendide, educate e dolcissime – proprio per loro ho scelto di restare in silenzio fino ad oggi). Mi occupavo anche della sua scuola di danza, la seguivo nei suoi dinner show, e consolavo una persona a lei vicina che mi chiamava a tutte le ore della notte per sfogarsi, preda di gelosie e ansie che poi – come per magia – sparivano”.

“Tutte le sue amiche hanno visto con i propri occhi come venivo trattata, anche in pubblico. Alcune mi dicevano “poverina”, ma prendere posizione è sempre difficile… lo capisco. Angela – così come altre amiche che oggi le sono vicine – era presente nell’ultimo periodo di assenza e ha visto quanto fossi scrupolosa e attenta nello svolgere tutto ciò che mi era stato affidato. Ed è proprio per questo che leggere certe cose su Angela – che reputo una persona educata, corretta e di buon cuore – mi sembra profondamente ingiusto. Non toglie nulla alla loro amicizia, ma è scorretto. Per concludere, è facile fare un post cercando hype, raccontando la storia come più fa comodo. Ma ricordiamoci che dietro gli schermi ci sono persone vere, che meritano rispetto per ciò che sono – non per ciò che si può usare”.