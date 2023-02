“Ha ucciso il padre”. Choc all’Eredità, il campione arrestato e condannato per omicidio

Marco Eletti condannato a 24 anni. È arrivata la sentenza per l’ex concorrente de L’Eredità che aveva confessato di aver ucciso il papà Paolo a martellate. Aveva tentato di uccidere anche la madre Sabrina Guidetti, ma non ci era riuscito. I fatti risalgono al 24 aprile 2021 e in un primo momento Marco aveva negato le accuse.

Poi era arrivata la confessione. Marco, unico imputato, aveva chiesto di poter parlare di fronte al giudice Cristina Beretti e alla giuria popolare: “Devo ammettere sia a voi sia a me stesso, le responsabilità che ho sull’accaduto” sono state le sue parole. In tutto sono stati 140 i testimoni ammessi, 80 della difesa e 40 della Procura. Tra l’altro una delle accuse, ovvero quella dei rapporti parentali con la vittima, è caduta in udienza preliminare dopo che si è scoperto che Paolo non era il papà biologico di Marco.

Leggi anche: “Ho ucciso io mio padre”. Paolo Eletti: confessa il figlio, ex concorrente de L’Eredità





Le accuse e la condanna di Marco Eletti

La procura aveva chiesto per Marco Eletti l’ergastolo e l’isolamento diurno per 18 mesi. Il 33enne è stato condannato per omicidio aggravato da premeditazione e il tentato omicidio aggravato da premeditazione e sostanze venefiche. Sono cadute, invece, le aggravanti dei futili motivi i due reati e delle sostanze venefiche per l’omicidio.

Paolo Eletti era stato trovato senza vita sul divano di casa, ucciso a martellate in testa. La mamma di Marco, Sabrina, era invece incosciente in cucina, drogata e coi polsi tagliati. Marco le aveva fatto mangiare dei bigné pieni di benzodiazepine per stordirla.

Come detto Marco Eletti aveva prima negato le accuse, poi però aveva confessato: “Devo ammettere sia a voi sia a me stesso, le responsabilità che ho sull’accaduto. È passato molto tempo da quando tutto questo è successo. In questo periodo mi sono state vicine molte persone, avvocati e famigliari in primis. Mi hanno aiutato a riflettere sul fatto”.

“Riccardo si è ritirato”. L’annuncio di Flavio Insinna all’Eredità. Pubblico senza parole, aveva subito notato l’assenza del campione