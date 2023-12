L’Italia è piombata nuovamente nello choc a causa di un altro femminicidio. Nei giorni scorsi Vanessa Ballan è morta a 27 anni e ora è stato rivelato come è stata uccisa in casa la vittima, per il cui delitto è stato tratto in arresto l’ex Bujar Fandaj. Sono arrivati i risultati dell’autopsia e i dettagli sono inevitabilmente agghiaccianti e avranno procurato sicuramente ulteriore dolore alla famiglia.

Vanessa Ballan è morta a Riese Pio X, un comune in provincia di Treviso, martedì 19 dicembre. Come è stata uccisa è stato possibile scoprirlo grazie all’autopsia effettuata da Antonello Cirnelli, il medico legale autorizzato dalla procura trevigiana a fare questo importantissimo esame. Alla fine la giovane ha ricevuto ben otto coltellate, di cui sei molto gravi.

Vanessa Ballan morta a 27 anni: come è stata uccisa, i risultati dell’autopsia

Dalle prime informazioni è stato scoperto che Vanessa Ballan è morta per questi colpi inferti col coltello. Solamente due sono stati superficiali, ma gli altri sono stati profondi. Come è stata uccisa è stato confermato quindi dall’autopsia, infatti la donna che aveva un figlio di 4 anni ed era incinta del secondo è deceduta in maniera molto veloce. Il presunto assassino l’ha colpita soprattutto al torace con una lama di 20 centimetri.

Inoltre, le coltellate le hanno causato delle lesioni ad entrambi i polmoni e anche il suo cuore è stato purtroppo trapassato. Ma c’è un dettaglio ancora più macabro, ovvero che Bujar Fandaj avrebbe anche girato il coltello per avere la certezza che Vanessa non fosse più viva. E c’è stata anche violenza fisica poco prima che ci fosse l’aggressione mortale.

Parlando della sua dolce attesa, si è saputo che Ballan fosse alla 12esima settimana di gravidanza e che sia stata malmenata prima di morire. Il medico legale ha notato contusioni in testa e sul volto e alcune ferite alle mani. Il sito Leggo ha concluso che tra qualche giorno ci sarà un accertamento sul feto per capire se il figlio fosse del presunto killer o del compagno di Vanessa.